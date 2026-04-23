Fred De Palma annuncia ‘La Festa Continua’: show evento l’1 ottobre al Fabrique di Milano

Mentre ‘La testa gira’ con Anitta ed Emis Killa continua a macinare numeri, crescendo giorno dopo giorno tra social e classifiche, in grande ascesa su Spotify, già primo in tendenza TikTok e primo su Shazam, Fred De Palma annuncia ‘La Festa Continua’, la data evento – organizzata da Color Sound e Vivo Concerti – che lo vedrà protagonista il primo ottobre 2026 al Fabrique di Milano. Un’attesa scandita anche dalla uscita a sorpresa di Havana – prodotta da Cino, che ha accompagnato i fan in un vero e proprio countdown fino all’annuncio del live: un brano inedito condiviso mercoledì sui social dalla veste intima e inaspettata. Una ballad dal ritmo latino, diretta e personale, lontana dalle atmosfere delle sue canzoni più riconoscibili, che lascia emergere nuove sfumature e anticipa un anno ricco di evoluzioni.

Chi è Fred De Palma

Fred De Palma vanta importanti collaborazioni internazionali, come quelle con la popstar brasiliana Anitta, con Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena, grazie alle quali è riuscito a conquistare un posto importante sia nel mercato musicale nazionale sia in quello globale, posizionandosi sul podio dei singoli più ascoltati in un Paese straniero grazie a “Se iluminaba”, versione spagnola di “Una volta ancora” feat. Ana Mena, che si è confermato secondo brano più ascoltato in streaming in Spagna nel 2020, un risultato unico per un artista del nostro Paese. Si è esibito in concerto in apertura a Maluma, la star colombiana del reggaeton e ha duettato con Anitta nel suo concerto a Milano. Con all’attivo 31 dischi di platino e 8 dischi d’oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify vanta molte hit di successo in cui è riuscito a tenere salda la bandiera del reggaeton in Italia senza dimenticare le radici del rap.