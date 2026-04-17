Madame, fuori oggi il nuovo album ‘Disincanto’

Fuori oggi il nuovo album di Madame: ‘Disincanto’. Treni anni dopo ‘L’Amore’ e cinque dopo il suo disco d’esordio, la rapper di Creazzo torna sulla scena con 14 tracce che racchiudono i suoi ultimi anni e raccontano un percorso personale e artistico in continua evoluzione. Il brano di apertura, omonimo del disco, è il manifesto del progetto. Nasce durante una notte particolarmente intensa trascorsa in un riad nella Medina insieme a Bias, Monkey, Luca Narducci, Lester e Lorenzo Brosio. Discussioni e confronti sul tema del disincanto, arricchiti da riflessioni di filosofi e artisti, hanno contribuito a definire il nucleo concettuale del lavoro. Nell’album ci sono diverse collaborazioni con artisti come Marracash, Nerissima Serpe, Papa V, 6occia.

Il nuovo album ‘Disincanto’

DISINCANTO COME STAI VOLEVO CAPIRE CON MARRACASH OK INVIDIOSA MAI PIÙ NO PRESSURE BESTIA PUTTANA SVIZZERA con NERISSIMA SERPE, PAPA V, 6OCCIA ROSSO COME IL FANGO NON MI TRADIRE ALLUCINAZIONI LA PERSONA PEGGIORE NEL MONDO GRAZIE

Il tour negli store

Nel giorno di debutto di ‘Disincanto’ inizia un tour negli store che porteranno Madame in giro per l’Italia. La cantautrice 24enne incontrerà il suo pubblico grazie ai firmacopie nelle seguenti città:

17 aprile, Milano (Ore 17.30 – Mondadori Duomo)

(Ore 17.30 – Mondadori Duomo) 18 aprile, Torino (Ore 16.00 – Feltrinelli – Piazza CLN 251)

(Ore 16.00 – Feltrinelli – Piazza CLN 251) 19 aprile, Verona (Ore 16.00 – Feltrinelli – Via Quattro Spade 2)

(Ore 16.00 – Feltrinelli – Via Quattro Spade 2) 21 aprile, Firenze (Ore 17.30 – Feltrinelli – Piazza della Repubblica 26)

(Ore 17.30 – Feltrinelli – Piazza della Repubblica 26) 22 aprile, Roma (Ore 17.00 – Discoteca Laziale)

(Ore 17.00 – Discoteca Laziale) 23 aprile, Bologna (Ore 17.30 – Feltrinelli – Piazza di Porta Ravegnana 1)

(Ore 17.30 – Feltrinelli – Piazza di Porta Ravegnana 1) 27 aprile, Bari (Ore 17.00 – Feltrinelli – Via Melo da Bari 119)

(Ore 17.00 – Feltrinelli – Via Melo da Bari 119) 28 aprile, Napoli (Ore 16.00 – Mondadori Bookstore – MA – Galleria Umberto)

(Ore 16.00 – Mondadori Bookstore – MA – Galleria Umberto) 30 aprile, Genova (Ore 17.00 – Mondadori Bookstore – Via XX Settembre 27/R)

Il Madame Tour Estate 2026

A partire da fine giugno, inoltre, ci sarà il Madame Tour Estate 2026.

30 giugno al Ma la Notte Sì! Festival – Area Verde a Capannori (LU)

3 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI)

6 luglio al Flowers Festival a Collegno (TO)

9 luglio al Live in Genova Festival a Genova ,

, 12 luglio all’Anima Festival a Cervere (CN)

14 luglio a Bergamo , al NXT Festival

, al NXT Festival 27 luglio al Villafranca Festival 2026 a Villafranca (VR)

29 luglio all’Udine Vola 2026 a Udine

3 agosto allo Zoo Music Fest a Pescara

9 agosto all’Arena della Regina a Cattolica (RN)

11 agosto al Villa Bertelli Live a Forte dei Marmi (LU)

12 agosto al Castiglioncello Festival a Castiglioncello (LI)

18 agosto ad Alghero (SS) , in occasione dell’Alguer Summer Festival

, in occasione dell’Alguer Summer Festival 23 agosto all’Arena Bianca a Ostuni (BR)

25 agosto al Fossato del Castello a Barletta (BT)

2 settembre al Vicenza in Festival a Vicenza

4 settembre al Trento Live Fest di Trento

11 settembre al Dream Pop Fest di Palermo

13 settembre al Festival Taormina Arte di Taormina (ME).

I biglietti per la data zero, a Capannori (in provincia di Lucca), sono disponibili dalle 14.30 del 17 aprile su ticketone.it e nei punti vendita abituali.