Bluvertigo, Morgan celebra la reunion a Milano: “Con loro recupero me stesso”

Il ritorno dei Bluvertigo, che dall’inizio degli anni 2000 hanno vissuto di separazioni e reunion, è una celebrazione dell’amicizia e dell’alchimia musicale, che in un percorso ad ostacoli travagliato, Morgan e soci sono riusciti a ravvivare martedì sera sul palco dell’Alcatraz di Milano, sold out per l’occasione nella premier del tour ‘Essere umani’ che proseguirà dal 16 luglio con altre otto date, senza indulgere in una zuccherosa operazione nostalgia. Il sound a cavallo tra pop, new wave, con l’uso duraniano dei synth (merito a Morgan di aver dato la dignità artistica meritata alla band di Simon Le Bon), è rivisto in una chiave più dura, quasi stoner, in territorio Queens Of The Stone Age e la scaletta non è una scontata serie di greatest hits. La band brianzolo-milanese sembra partire un po’ contratta, Morgan si nasconde dietro un cappuccio mentre percuote il basso nell’iniziale ‘Decadenza’ seguita da ‘Dio Denaro’ e dal primo classico ‘L’Assenzio’.

Il cantante omaggi i suoi compagni di avventura

Poi il cantante e bassista, negli ultimi anni sotto i riflettori più per polemiche e problemi giudiziari che per la sua musica, si prende la scena per un lungo discorso, in cui omaggia con ringraziamenti che suonano sinceri, come è nella caratteristica del personaggio, i suoi compagni di band, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale, elogiandoli come musicisti ed esseri umani. “Con loro ho recuperato non solo dei musicisti ma delle persone e attraverso di loro recupero me stesso”, dice Marco Castoldi, che poi definisce la generazione dei 50enni “la guida morale della società” e i “veri chosen one”, ovvero i prescelti: “Nel pieno dell’epoca tecnologica siamo gli ultimi che abbiamo conosciuto l’età analogica. La tecnologia l’abbiamo costruita noi”. Il discorso di Morgan è come una liberazione, che fa decollare il concerto, con il pubblico di cinquantenni che hanno vissuto l’era dorata di fine anni 90 della scena alternativa italiana di cui i Bluvertigo erano una delle punte di diamante, con Afterhours, Csi, Marlene Kuntz, Verdena, Subsonica, La Crus e Casino Royale, che capisce di assistere a una serata speciale.

Bluvertigo by Mathias Marchioni 226

Sul finale omaggio alla Palestina

‘La Crisi’ chiude il set, poi nei bis arrivano i brani che hanno segnato la storia del gruppo lombardo, forgiata dai testi ironici e provocatori di Morgan: ‘Zero’, ‘Fuori dal tempo’ e ‘Altre forme di vita’, mentre sullo schermo appaiono immagini di personaggi simbolo dell’opposizione agli Usa come Francesca Albanese, Roger Waters e Julian Assange. “Dico una cosa che oggi va detta e che nessuno dice: basta guerra. Gli esseri umani la guerra non la fanno spontaneamente”, dice il leader della band, che dopo un sentito abbraccio con i suoi amici ritrovati espone una bandiera palestinese, invitando il pubblico a gridare ‘Free Palestine’.

Le date del tour estivo

16.07 ASTI AstiMusica

18.07 ROMA Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle

19.07 FIRENZE Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

23.07 NAPOLI Noisy Naples Fest / Mostra d’Oltremare

24.07 ASSISI (PG) Riverock Festival

21.08 CATTOLICA (RN) Arena della Regina

27.08 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Ama Music Festival

12.09 MILANO Kozel Carroponte