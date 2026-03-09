Rihanna, spari contro la casa della popstar a Los Angeles

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la casa di Rihanna a Los Angeles. La polizia, riferiscono i notiziari locali, ha arrestato una donna di 35 anni, ritenuta responsabile degli spari. Tuttavia, per fortuna, non ci sono stati feriti. Non è chiaro se la cantante fosse in casa al momento, né se la donna arrestata avesse qualche legame con la popstar. Nel 2018 un uomo venne accusato di essersi introdotto con la forza in un’altra abitazione della diva delle Barbados, a Hollywood Hills, e di avervi trascorso 12 ore. L’uomo, che si dichiarò colpevole di stalking, vandalismo e resistenza a pubblico ufficiale venne poi condannato alla libertà vigilata.