Sanremo 2026, ‘Repubblica’ diventa ‘Repupplica’: gaffe alla celebrazione degli 80 anni

A Sanremo 2026, gaffe durante l’omaggio agli 80 anni della Repubblica italiana con la signora Gianna Pratesi sul palco. Sul maxischermo alle spalle di Conti e della 105enne compare la scritta celebrativa del voto del 1946 ‘Il 54 per cento alla Repupplica‘, con un evidente refuso al posto di ‘Repubblica’.

La signora Pratesi e il messaggio ai giovani

“Se Sanremo ha 76 la nostra Repubblica ne ha 80. Gli italiani votarono, agli uomini e alle donne che hanno perso la vita per noi, per la nostra Repubblica che ci permette di essere liberi. Quel 2 giugno 1946 andarono a votare per la prima volta anche le donne, tra quelle c’era anche questa signora che secondo me è l’ospite d’onore del Festival”. Carlo Conti ha introdotto così la signora Gianna Pratesi, 105 anni e tra le donne che per la prima volta votarono nel 1946 per la Repubblica e la Monarchia. “Per chi ho votato? Eravamo sicuri in casa mia, tutti di sinistra. Chi ho votato? Repubblica”, ha detto sicura la donna, che ha voluto regalare un quadro da lei dipinto a Carlo Conti. “Consiglio ai giovani? Non dovrebbero essere severi con gli altri, dovrebbero capire come è la vita, non arrabbiarsi ma stare tranquilli. Bisogna volere e volersi bene”, le parole della signora Pratesi. Laura Pausini ha aggiunto portandole dei fiori: “La sua storia rappresenta tutte noi donne italiane che dal ‘46 possiamo essere donne libere. Grazie anche alla nostra amica Cortellesi che ha fatto un bellissimo film sulla libertà delle donne”.