Kylie Minogue diventa una Barbie

Una Barbie per celebrare la star del pop Kylie Minogue. La cantante australiana è stata omaggiata da Mattel (per la seconda volta dopo quella del 2024) con una nuova bambola Signature Collection, tutta vestita di rosso come nel video musicale del brano ‘Padam Padam’. L’artista, spesso soprannominata “Principessa del pop”, in carriera ha pubblicato 33 album, ha venduto oltre 80 milioni di copie ed è stata premiata con due Grammy, due Mtv Video Music Awards, tre Mtv Europe Music Awards e quattro BRIT Award.