I Bluvertigo annunciano il tour estivo, sold out la data del 14 aprile all’Alcatraz

I Bluvertigo annunciano il sold out per la data del 14 aprile all’Alcatraz di Milano, prodotta da Kashmir Music.Un appuntamento che rappresenta il ritorno di uno dei gruppi musicali più importanti e innovativi del panorama italiano. E mentre Milano si prepara a un evento tutto esaurito, si annunciano le date del tour estivo: i Bluvertigo presentano una nuova locandina fatta di pixel e geometrie: in questo quadro di anatomia meccanica affiora il concetto di essere umani, la cui identità sopravvive a schemi e codici e il cui battito cardiaco, spesso ridotto a segnale a intermittenza, resta un’irriducibile luce oltre il sistema. Morgan, Andrea “Andy” Fumagalli, Livio Magnini e Sergio Carnevale saranno sui palchi italiani per nove date, al via il 16 luglio ad Asti.

Le date del tour

16.07 ASTI AstiMusica

18.07 ROMA Rock In Roma / Ippodromo delle Capannelle

19.07 FIRENZE Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale

23.07 NAPOLI Noisy Naples Fest / Mostra d’Oltremare

24.07 ASSISI (PG) Riverock Festival

21.08 CATTOLICA (RN) Arena della Regina

27.08 BASSANO DEL GRAPPA (VI) Ama Music Festival

12.09 MILANO Kozel Carroponte

Dove e quando acquistare i biglietti

Prevendite attive su Vivaticket:

https://www.vivaticket.com/it/tour/bluvertigo-essere-umani/4685