Springsteen annuncia un tour Usa da marzo: “Arriva la cavalleria a difesa della democrazia americana”

Bruce Springsteen e la Street Band annunciano il Land Of Hope And Dreams American Tour negli Usa a primavera, che partirà da Minneapolis al Target Center il 31 marzo per 20 date, di cui 19 nelle arene, per terminare il 27 maggio con uno show all’aperto al Nationals Park a Washington. Lo ha annunciato Springsteen sui suoi canali social, con un video in cui afferma: “Stiamo vivendo tempi bui e pericolosi ma non disperate, la cavalleria sta arrivando. Bruce Springsteen e la The E Street Band saliranno sul palco questa primavera”. “Porteremo il rock nella vostra città in celebrazione e a difesa dell’America e della democrazia americana, della libertà americana, – prosegue il Boss – della nostra Costituzione americana e del nostro sacro sogno americano, che sono sotto attacco dal nostro aspirante re e il suo governo canaglia a Washington”.

Il primo concerto a Minneapolis dopo il supporto alle proteste anti Ice

Il tour comincerà proprio da Minneapolis, la città teatro dei raid anti-immigrazione dell’Ice, duramente criticati da Springsteen, che ha dedicato alla morte di due cittadini, Alex Pretti and Renee Good, uccisi durante le azioni della polizia di frontiera, una canzone, ‘Streets of Minneapolis’. Tutti, indipendentemente dal vostro credo e dalle vostre idee ,siete benvenuti : quindi unitevi alla repubblica libera della nazione E Street per una primavera americana di ribellione rock and roll, ci vediamo lì”, ha concluso il rocker del New Jersey.