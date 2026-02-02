Grammy, Bad Bunny vince e si scaglia contro l'Ice: "Andate via! Non siamo animali, siamo americani"

Bad Bunny ha vinto il premio come album dell’anno ai Grammy Awards 2026. È la prima volta che un album in lingua spagnola porta a casa il primo premio. Ringraziando per il riconoscimento, il cantante si è scagliato contro l’Ice: “Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria terra per seguire i propri sogni”, “dirò una cosa: ICE fuori“, ricevendo gli applausi delle celebrità presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles. “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, ha concluso Bad Bunny.