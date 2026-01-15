Romina Power: “Felicità canzone banale”. E scoppia la polemica

Si accende la polemica attorno a ‘Felicità’, uno dei più popolari della discografia di Al Bano e Romina Power. Ad accenderla è stata una intervista rilasciata dalla cantante americana ad Alessandro Cattelan nel suo podcast Supernova. Parlando del brano del 1982, Romina ha confessato: “Io non la volevo neanche incidere, la trovavo una canzone banale. La musica che facevo con Al Bano non era il mio genere, non è quella che ascolto”.

L’autore: “Sputa nel piatto in cui ha mangiato”

Un commento che non è piaciuto all’autore del testo, Pepi Minellono per il quale Romina “ha fatto un clamoroso autogol. Ha tradito il suo pubblico – ha aggiunto -. Sono abituato a sentirmi dire che scrivo canzoni banali, ho scritto ‘L’italiano’ di Toto Cutugno. Ma qui Romina ha sputato nel piatto in cui ha mangiato: Felicità le ha dato credibilità e soddisfazioni”.

Lecciso: “Romina termometro al contrario”

Sarcastico è stato invece il commento di Loredana Lecciso che ha definito “termometro al contrario” Romina Power colpevole di essersi “dissociata da un inno mondiale”. Infiammata la polemica, è stata poi Romina Power a chiarire tramite Instagram il senso delle sue parole che, a detta dell’artista, sarebbero state estratte in modo malizioso da un contesto ben più ampio.

La cantante: “Mie parole strumentalizzate”

“Etimologicamente la parola ‘banale’ deriva dal francese antico ‘banal’ e significa semplicemente qualcosa di comune, di neutro. Non è un termine offensivo. Purtroppo non tutti conoscono il significato delle parole”, ha scritto Romina. “Il senso di ciò che io ho detto è ben diverso da come sta ad essere raccontato e strumentalizzato. State creando una montagna da un monticello di talpa“, ha aggiunto. Infine ha rassicurato: “Sono molto affezionata alla canzone Felicità, l’ho sempre cantata e continuerò a farlo, perché vedere la gioia e l’emozione del pubblico rende prima di tutto me felice. Solo chi cerca polemica e discordia può vedere cattiveria ovunque, chi è positivo e pacifico non vedrà mai il male dove c’è solo amore”.