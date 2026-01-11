Morto Bob Weir, addio al co-fondatore dei Grateful Dead

E’ morto Bob Weir, considerato “l’altro fondatore” dei Grateful Dead, insieme a Jerry Garcia. Weir, cantautore e chitarrista statunitense, è scomparso a 78 anni per “complicazioni polmonari”, ha comunicato la famiglia con una nota: “Si è spento serenamente, circondato dalle persone a lui più care, dopo aver combattuto con forza il cancro, come solo lui sapeva fare”, si legge nel messaggio diffuso sui social. Il musicista, nato e cresciuto a San Francisco, la scorsa estate era tornato sul palco per celebrare i 60 anni di musica al Golden Gate Park nell’area di Haight Ashbury, epicentro della scena hippy psichedelica degli anni ’60 della città californiana, di cui i Grateful Dead furono grandi protagonisti insieme ad altri nomi come Jefferson Airplane e Janis Joplin.

Con la band fu uno dei protagonisti dell’epopea hippy-psichedelica

Quel movimento fu uno dei simboli della controcultura americana degli anni ’60, caratterizzato da ideali pacifisti e anti-militaristi. Quella scena che celebrava l’amore libero e l’uso della droghe psichedeliche come mezzo per espandere la mente, fu uno dei motori della protesta dei giovani americani contro la guerra in Vietnam. La carriera di Weir iniziò a soli 16 anni, quando incontrò Jerry Garcia (morto nel 1995) a Palo Alto: insieme suonarono tutta la notte, dando vita ai Grateful Dead, a cui si unirono poi Ron “Pigpen” McKernan, Phil Lesh e Bill Kreutzmann. Bob nel gruppo suonava la chitarra ritmica ed era una della voci soliste. La band durò fino al 1995, con album fondamentali cone ‘Live/Dead’ e ‘American Beauty’, ma soprattutto con leggendari concerti, della durata di oltre tre ore, ricchi di improvvisazioni e senza scalette fisse. Negli Usa si creò una base di fan nomadi che seguiva la band in ogni esibizione, ribattezzati ‘Deadhead’.

Il tributo sui social: Dylan ricorda Weir

Sui social in tanti hanno ricordato il musicista statunitense. Tra gli altri Bob Dylan, che ha postato una foto che lo ritrae sul palco insieme a Weir e Jerry Garcia, durante il tour del 1987, in cui i Grateful Dead aprivano lo show del menestrello di Duluth e poi accompagnavano Dylan durante il suo set. Da quella tournèe fu tratto anche un album live, ‘Dylan & The Dead’, uscito nel 1989. “Bob Weir era un vero figlio della California che ha contribuito a creare la colonna sonora di una generazione. Era, e sarà sempre, un re del rock psichedelico. Bob ci mancherà profondamente, ma la sua musica vivrà per sempre”, scrive sui social il governatore della California Gavin Newsom.