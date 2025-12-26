Morto Perry Bamonte, addio al chitarrista dei Cure

“E’ con immenso dolore che confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, morto dopo una breve malattia a casa sua durante le festività natalizie”. Lo annunciano i The Cure sul proprio sito web ufficiale. Il musicista aveva 65 anni “Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, ‘Teddy’ è stato una parte vitale e fondamentale della storia dei Cure – ricorda la band -. ‘Curandosi della band’ dal 1984 al 1989, è diventato membro a pieno titolo dei Cure nel 1990, suonando la chitarra, il basso a sei corde e la tastiera in Wish, Wild mood swings, Bloodflowers, e ancora ‘Acoustic Hits’ e ‘The Cure’, oltre ad aver suonato in più di 400 concerti in 14 anni”. “E’ tornato a far parte dei Cure nel 2022, suonando in altri 90 concerti, alcuni dei migliori nella storia della band, culminati con il concerto ‘A lost world’ a Londra il 1° novembre 2024. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vadano a tutta la sua famiglia. Ci mancherà moltissimo”, conclude il comunicato diffuso sul sito.

Foto Michele Nucci/LaPresse



Chi sono ‘The Cure’

Formatisi come band nel 1978, intorno alla figura carismatica del leader Robert Smith, i Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Alfieri della new wave e del dark , sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre. ‘Songs of a Lost World’ è l’ultimo album della band uscito nel novembre 2024