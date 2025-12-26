Accesso Archivi

Morto Perry Bamonte, addio al chitarrista dei Cure

LaPresse
L’annuncio della band. Aveva 65 anni. Faceva parte dell’attuale formazione guidata da Robert Smith

“E’ con immenso dolore che confermiamo la scomparsa del nostro grande amico e compagno di band Perry Bamonte, morto dopo una breve malattia a casa sua durante le festività natalizie”. Lo annunciano i The Cure sul proprio sito web ufficiale. Il musicista aveva 65 anni “Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed estremamente creativo, ‘Teddy’ è stato una parte vitale e fondamentale della storia dei Cure – ricorda la band -. ‘Curandosi della band’ dal 1984 al 1989, è diventato membro a pieno titolo dei Cure nel 1990, suonando la chitarra, il basso a sei corde e la tastiera in Wish, Wild mood swings, Bloodflowers, e ancora ‘Acoustic Hits’ e ‘The Cure’, oltre ad aver suonato in più di 400 concerti in 14 anni”. “E’ tornato a far parte dei Cure nel 2022, suonando in altri 90 concerti, alcuni dei migliori nella storia della band, culminati con il concerto ‘A lost world’ a Londra il 1° novembre 2024. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vadano a tutta la sua famiglia. Ci mancherà moltissimo”, conclude il comunicato diffuso sul sito.

Foto Michele Nucci/LaPresse

Chi sono ‘The Cure’

Formatisi come band nel 1978, intorno alla figura carismatica del leader Robert Smith, i Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. Alfieri della new wave e del dark , sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre. ‘Songs of a Lost World’ è l’ultimo album della band uscito nel novembre 2024

