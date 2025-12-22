Musica, morto Chris Rea: addio al papà di ‘Josephine’

Il cantante Chris Rea, noto per successi come ‘Driving Home for Christmas’ del 1986, è morto all’età di 74 anni, lo ha dichiarato un portavoce della famiglia. Lo riporta la Bcc. “È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Chris – recita il messaggio. È mancato serenamente in ospedale questa mattina, dopo una breve malattia, circondato dalla sua famiglia”.

Secondo il sito web di Rea, la sua hit, ‘Driving Home for Christmas’, “racconta la storia di un viaggiatore stanco che torna a casa, un momento di calore, umorismo e spirito natalizio che non ha mai perso la sua magia”, ed è spesso tornata in classifica a dicembre, raggiungendo quest’anno la posizione numero 30 nelle classifiche in Usa. Il brano è stato recentemente utilizzato anche per uno spot natalizio di M&S Food. Christopher Anton Rea è nato a Middlesbrough nel 1951 da padre italiano e madre irlandese, erano sette figli. La famiglia era nota localmente per la fabbrica di gelati Camillo’s e i suoi bar, di proprietà del padre Camillo Rea.

Ha registrato 25 album da solista, due dei quali hanno raggiunto la vetta della classifica degli album del Regno Unito. La sua inconfondibile voce roca e il suo stile sono noti soprattutto in pezzi come ‘Road to Hell’, ‘Auberge’, ‘On the Beach’ e ‘Driving Home for Christmas’ con la quale divenne sinonimo delle festività natalizie.

Rea raggiunse la fama negli anni ’70 e ’80 con canzoni come ‘Fool (If You Think It’s Over)’, nominata ai Grammy, e ‘Let’s Dance’. Il suo album di debutto, intitolato ‘Whatever Happened To Benny Santini?’, un riferimento al nome d’arte che la sua etichetta discografica voleva che adottasse, uscì nel 1978 e raggiunse il primo posto in classifica nel 1989 con ‘The Road to Hell’, e anche l’album ‘Auberge’, pubblicato nel 1991, raggiunse il primo posto.