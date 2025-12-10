okgiorgio annuncia i concerti del 2026, sei date nei club

Okgiorgio annuncia il suo ritorno nei club con l’Italia Tour 2026: una nuova serie di appuntamenti che segna l’inizio del suo prossimo capitolo live. Con un linguaggio personale e riconoscibile, che unisce elettronica e musica suonata, e un’estetica eclettica ed essenziale, okgiorgio porta nei club uno spettacolo costruito sulla relazione diretta con il pubblico e su un sound che alterna una sorprendente energia a momenti più introspettivi e raccontati, come in alcuni episodi del recente ko mixtape. Con una identità chiara e decisamente unica e un universo sonoro sempre più definito e diretto, la ‘good vibe’ è il centro assoluto di ogni live, ma ogni live è diverso da quello precedente: un abbraccio collettivo divertente, libero, sorprendentemente ok.

Le date del tour

10.04 – Nonantola (MO) – Vox Club

11.04 – Padova – Hall

17.04 – Milano – Fabrique

23.04 – Napoli – Duel Club

24.04 – Molfetta (BA) – Eremo Club

29.05 – Roma – Spring Attitude

Per la prima volta, l’Italia Tour 2026 porterà dal vivo anche ko mixtape, l’ultimo progetto di okgiorgio: una selezione di brani che unisce elettronica, intensità emotiva e una scrittura immediata, pensata per trovare nei club la sua espressione più naturale.

Chi è okgiorgio

okgiorgio è Giorgio Pesenti, musicista e produttore bergamasco classe 1996. okgiorgio decostruisce, ricombina e riassembla suoni elettronici e voci eteree, in un ecosistema tra musica da ballare e allo stesso tempo emotiva.Nel 2022 pubblica il primo brano dal titolo okokok, seguito da okokokokok, a settembre 2023, e da “a dj set for cows”, un djset registrato in una campagna. ok è il titolo del debut EP, uscito il 15 dicembre 2023 per Fast Friends. Dopo un tour di 40 date in Italia tra festival e locali, esce ok?, il secondo EP, pubblicato il 6 settembre 2024. Ha partecipato alla 39° edizione dell’Eurosonic Festival (ESNS).A gennaio 2025, l’okitalia tour l’ha portato nei princiapli club della Penisola, seguito dall’okeurope tour (tra cui Lugano, Berlino, Parigi, Londra e Amsterdam) – e alcune date in USA. Esce a ottobre 2025 il KO Mixtape.