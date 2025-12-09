Calvin Harris torna in concerto in Italia dopo 13 anni

Dj e producer, in carriera ha totalizzato oltre 56 miliardi di stream e vinto un Grammy

Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni. Il dj, producer e cantautore di fama globale salirà sul palco del Nameless Festival 2026, evento musicale che che si svolgerà dal 31 maggio al 1° giugno nella nuova venue del “Bione” di Lecco.

Chi è Calvin Harris

Figura di spicco della musica dance attuale, ha battuto record mondiali e conquistato i primi posti delle principali classifiche musicali. Ha totalizzato oltre 56 miliardi di stream nella sua carriera, diventando la punta di diamante del roster di Sony Music e uno degli artisti più visti su YouTube. Ha collaborato con artisti di fama mondiale tra cui Frank Ocean, Pharrell Williams, Rihanna, The Weeknd e Travis Scott, solo per citarne alcuni. Il suo lavoro gli è valso numerosi premi e nomination musicali, tra cui 14 nomination agli Mtv VMA e due vittorie, cinque nomination ai Grammy e una vittoria nel 2013 nella categoria Best Music Video per ‘We Found Love‘.

Lake Como Music Week

Con questo primo headliner, Nameless Festival inaugura ufficialmente la line up dell’edizione estiva che sarà anticipata da Lake Como Music Week, uno speciale evento diffuso che si terrà dal 26 maggio al 1° giugno. Una settimana di attività, side events, showcase e talks dislocati sul territorio della città di Lecco e non solo, il tutto organizzato in un contesto e paesaggio unico e famoso nel mondo: quello del Lago di Como.

Nameless Winter Edition

Inoltre, l’anno prossimo l’appuntamento con il Festival sarà doppio: sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio (LC) si terrà Nameless Winter Edition. Un’idea nata dalla volontà di offrire un’esperienza più intima, immersiva e focalizzata sulle radici elettroniche del Festival. L’edizione invernale prevederà una selezione artistica pensata per un pubblico attento ai suoni più attuali ma con uno sguardo sempre rivolto alla giusta atmosfera, con l’obiettivo di creare connessioni con la community e un rapporto sempre più stretto con chi segue il Festival da anni e ne ha plasmato il dna. Ad inaugurare la line up è il dj di fama mondiale Axwell.

Dove comprare i biglietti

I biglietti per l’edizione invernale (14-15 febbraio) e per quella estiva (30 maggio-1° giugno) del Festival si possono acquistare sul sito ufficiale dell’evento: namelessfestival.it.