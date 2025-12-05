svegliaginevra, dal 12 dicembre il nuovo singolo ‘I fatti miei’

‘I fatti miei’ è il nuovo singolo di svegliaginevra disponibile dal 12 dicembre per Nigiri e distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy. Un piccolo frammento di intimità messo in musica: una canzone che arriva sottovoce e resta addosso, nata nel punto esatto in cui le parole finiscono e rimane solo il fiato sospeso tra ciò che non c’è più e ciò che non si sa ancora nominare.

“Se mi chiederanno dove sei, che fai? Fingerò che non m’importa molto di saperlo” non è una scusa né un distacco: è il gesto fragile di chi prova a tenere insieme ciò che una fine ha disperso, il tentativo quasi involontario di dare forma a un’assenza che continua a parlare anche quando non dovrebbe. La voce avanza come una confessione silenziosa, la chitarra la sfiora senza mai trattenerla: tutto nel brano sembra muoversi in quella zona sottile in cui nostalgia e lucidità si sfiorano senza mai prevalere l’una sull’altra.

La cantautrice: “svegliaginevra è una cosa che ripeto spesso, vivo in un mondo tutto mio”

“Sarà che sono pigra, sarà che vivo in un mondo tutto mio tra le poesie più belle, i film d’amore, i sogni, le canzoni tristi e qualche riflessione post-cazzata sul perché mi ostini a non contare mai fino a 100 prima di parlare, prima di fare, prima di essere me stessa sempre anche quando sarebbe il caso di trattenersi”, spiega Ginevra Scognamiglio. “Svegliaginevra me lo dice mia madre, me lo dicono i miei amici perché sono distratta la maggior parte delle volte e anche disordinata nei pensieri, nei piani e nella mia stanza. svegliaginevra dunque lo spiego così, come un risveglio che avviene attraverso la musica e le parole,è la mia sveglia personale, non quella alle 7 del mattino ma quella della mia vita che mi salva sempre dai momenti peggiori”, aggiunge la cantautrice.

Chi è svegliaginevra

svegliaginevra debutta nel maggio 2021 con Le tasche bucate di felicità, che contiene due brani selezionati da Netflix Italia e Netflix USA ed inseriti nelle tracklist della serie Summertime 2 (IT) – “Come fanno le onde” – e nel film From Scratch (USA) – “Elastico”. Il secondo album è Pensieri sparsi sulla tangenziale, uscito ad aprile 2022, contenente diversi feat tra cui Zero Assoluto, CMINI, cmqmartina e M.E.R.L.O.T. L’album contiene il singolo “Quello che volevi”, scelto da CADENA SER – più grande network radio di Spagna – come migliore canzone internazionale del 2022. Le tasche bucate di felicità e Pensieri sparsi sulla tangenziale sono stati un grande successo totalizzando oltre 15 milioni di streaming su Spotify, oltre ad aver collezionato diverse copertine di playlist editoriali tra cui Indie Italia, Scuola Indie e Indie Triste. svegliaginevra negli ultimi anni è stata in tour per oltre 30 date, impreziosite dall’opening dell’intero tour italiano nei teatri di Jack Savoretti, per Paolo Nutini al Fabrique di Milano e Alessandra Amoroso al Palazzo dello Sport di Roma – quest’ultimo grazie all’iniziativa Equal di Spotify – oltre a Frah Quintale e The Zen Circus, tra gli altri. Stare con te è il primo singolo del 2023, pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, seguito da La tua ragazza e Gelatai. Il 27 ottobre il singolo American Wedding con l’artista finlandese Goldielocks. Il 17 novembre è uscito il nuovo album Nessun Dramma. Lo stesso novembre 2023 è stata nominata ambassador italiana di Spotify EQUAL. “Sul più bello”, pubblicata il 19 luglio 2024, è la canzone originale scritta per l’omonima serie tv di Prime Video. Il 20 settembre, in collaborazione con Leo Gassmann, è uscito il singolo A cosa serve l’estate. Nel 2025 escono i due singoli Pessima idea e Da domani cosa farai?, seguiti da I fatti miei, in uscita il 12 dicembre.