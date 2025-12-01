Subsonica, quattro show speciali a Torino per i 30 anni di carriera

Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo “Radio Mogadiscio”, i Subsonica annunciano ‘Cieli su Torino 92-26’, quattro speciali appuntamenti live alle OGR Torino (official partner) per celebrare il trentennale di carriera. Le date, prodotte da Live Nation, sono previste per il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026.

‘Cieli su Torino 92-26’, non rappresenta solo l’atteso ritorno dalla band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo – con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. Ogni show presenterà una scaletta diversa, con una parentesi di brani storici che varieranno di sera in sera. Un’occasione unica e irripetibile per ripercorrere a 360°, tutti insieme, 30 anni di musica. Info e biglietti su www.livenation.it e www.subsonica.it. Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o sono le radio partner di ‘Cieli su Torino 92-26’.

Quando e dove acquistare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata, a partire da martedì 2 dicembre alle ore 11:00. La prevendita riservata ai possessori di carta Mastercard inizierà mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 su www.priceless.com/music. Da giovedì 4 dicembre alle ore 11:00 i biglietti saranno disponibili per tutti gli iscritti a My Live Nation su www.livenation.it e da venerdì 5 dicembre alle ore 11:00 in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.

Eventi diffusi in tutta la città per raccontare la storia del gruppo

La festa non si ferma alle OGR, anche la stessa città di Torino e la Regione Piemonte saranno infatti – grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment – protagoniste delle celebrazioni del trentennale, con iniziative che le coinvolgeranno, intrecciandosi con i luoghi che più hanno segnato la storia dei Subsonica: mostre, eventi, percorsi sonori che trasformeranno il capoluogo in un grande museo a cielo aperto, per un abbraccio e omaggio reciproco fra band e città. Questa volta Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio scelgono non un classico tour, ma una quattro giornate nella Torino che da sempre li ha visti suonare e sperimentare. Occasione perfetta per visitarla e scoprirla sotto una luce diversa.

La band: “Nostra storia inseparabile da Torino”

Racconta la band: “La nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra Città. Senza la Torino di quegli anni non saremmo mai esistiti, o sarebbe comunque stata tutta un’altra vicenda. Per questo motivo, per festeggiare un traguardo trentennale, che mai avremmo creduto possibile, vogliamo che la Città sia al centro. Con i suoi luoghi per noi più importanti e rappresentativi, i “nostri luoghi” a segnare un percorso che incornicerà i quattro concerti – in cui presenteremo il nuovo album -, la mostra e tante altre cose che stiamo preparando. In pratica, oltre ai live, vorremmo anche fare vivere a chi deciderà di raggiungerci, una Torino diversa, raccontata attraverso le nostre canzoni, immagini, storie”.