Tommaso Paradiso, venerdì esce il nuovo album ‘Casa Paradiso’

‘Casa Paradiso’ è il nuovo progetto discografico di Tommaso Paradiso in uscita venerdì 28 novembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in preorder. È con questo album che il cantautore romano torna a casa e raccoglie nel suo luogo musicale storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. Annunciato da un trailer cinematografico ed emozionale con le iconiche voci calcistiche di Fabio Caressa e Beppe Bergomi, ‘Casa Paradiso’ apre il suo percorso con i singoli e videoclip che l’hanno anticipato, ‘Lasciamene un po’’ – che ha scalato i vertici delle classifiche radiofoniche – e ‘Forse’, pubblicato il 14 novembre. Da lì il viaggio prosegue con ‘Tornare a casa’, chiave di lettura del disco, e si distende in traiettorie leggere come ‘Goditela’ e ‘Comunque splendido’. Una dimensione più energica e collettiva trova spazio in ‘70.000 voci’, ‘Citofonare Paradiso’ e ‘Non mi va’, mentre ‘Ma come fanno i rapper’ – unico featuring del disco, quello con Setak — ha il tono spontaneo di una chiacchiera tra amici. ‘Spettacolo’ chiude l’album e lo riporta su un piano più intimo e da pellicola.

Il cantautore romano in tour nei palazzetti da aprile

‘Casa Paradiso’ sarà presentato dal vivo in occasione del tour ‘Tommaso Paradiso Palasport 2026’, prodotto da Live Nation, che nella primavera del prossimo anno toccherà tutta Italia. Al via il 15 aprile con la data zero al PalaBigot di Gorizia, l’ex leader di Thegiornalisti arriverà il 18 e 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli. I biglietti sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso. Radio Deejay è la radio partner del tour. ‘

Tutte le date del tour

Questo il calendario del ‘Tommaso Paradiso Palasport 2026’

15 aprile – Gorizia – PalaBigot (data zero)

18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile – Milano – Unipol Forum

23 aprile – Torino – Inalpi Arena

25 aprile – Bologna – Unipol Arena

26 aprile – Padova – Kioene Arena

28 aprile – Firenze – Mandela Forum

30 aprile – Napoli – Palapartenope

Dal 29 novembre gli instore con i fan

‘Casa Paradiso’ è preordinabile in diversi formati fisici: il CD in una speciale configurazione pop-up, il vinile in due diverse colorazioni, e il vinile bianco autografato in vendita esclusiva su amazon.it. Per celebrare l’uscita del nuovo album, Tommaso Paradiso torna a incontrare i fan dal vivo con tre speciali appuntamenti instore: sabato 29 novembre a Roma presso la Feltrinelli di Largo di Torre Argentina alle ore 17:00, domenica 30 novembre a Milano presso la Feltrinelli di Piazza Piemonte alle ore 18:00, e giovedì 4 dicembre a Napoli presso la Feltrinelli di Piazza Giuseppe Garibaldi alle ore 18:00.