Sting in Italia torna in Italia con due live, nel 2026 l’ex Police a Perugia e Bassano del Grappa

Sting aggiunge due nuovi appuntamenti al suo ‘Sting 3.0 World Tour’, facendo tappa in Italia per due concerti estivi con il suo trio, insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e il batterista Chris Maas. Il 3 luglio 2026, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, arriverà a Perugia, sul palco dell’Arena Santa Giuliana, nell’ambito della rassegna Umbria Jazz. Il 31 luglio 2026 si esibirà poi a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park presso il Parco Ragazzi del ’99.

Dove e quando comprare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita riservata al Fan Club di Sting a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 5 novembre.Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 6 novembre. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 7 novembre su livenation.it. ‘Sting 3.0 World Tour’ proseguirà con una serie speciale di spettacoli in programma in Nord America ed Europa.

Chi è Sting

Noto per il suo lavoro pionieristico come artista solista e come frontman e compositore del gruppo seminale The Police, Sting ha costantemente ampliato i confini dell’innovazione musicale nel corso della sua illustre carriera. Il tour ‘Sting 3.0’ rappresenta una nuova era dinamica, presentando selezioni del suo vasto catalogo attraverso la lente di un affiatato trio e ispirando il suo nuovo brano, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, mixato dal 4 volte vincitore del Grammy Award Robert Orton, pubblicato da Cherrytree Music Company/Interscope Records. Inoltre, un nuovo album dal vivo, ‘Sting 3.0 Live’, è ora disponibile in digitale, CD e vinile 180 g. Registrato anche durante l’acclamato tour mondiale ‘Sting 3.0 Live’ è una raccolta dei suoi più grandi successi, tra cui “Be Still My Beating Heart”, mai pubblicata prima in versione live. L’album digitale di 10 brani include anche una registrazione dal vivo di “Fragile”, il singolo di Sting del 1987, recentemente reinterpretato da un coro di bambini in un episodio della miniserie Netflix “Adolescence”.