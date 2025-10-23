Gianni Morandi torna live, annunciato ‘C’era un ragazzo tour 2026’ – Biglietti e date

Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia musicale di Gianni Morandi, che annuncia ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’, la tournée prodotta da Trident Music e in partenza ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Questi spettacoli saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi. Ad inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile @ Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile @ Unipol Forum), Torino (19 aprile @ Inalpi Arena), Roma (21 aprile @ Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bo) (24 aprile @ Unipol Arena), Firenze (26 aprile @ Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile @ Pala Terni), Montichiari (30 aprile @ PalaGeorge), Pesaro (2 maggio @ Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio @Kioene Arena).

In scaletta i classici e i nuovi brani

La scaletta di ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’ ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione, senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico ‘Evviva!’. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.

Dove e quando comprare i biglietti e il calendari

I biglietti di ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’ saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di venerdì 24 ottobre, sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

Queste le date:

15 APRILE 2026 | CONEGLIANO @ PREALPI SANBIAGIO ARENA

17 APRILE 2026 | MILANO @ UNIPOL FORUM

19 APRILE 2026 | TORINO @ INALPI ARENA

21 APRILE 2026 | ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

24 APRILE 2026 | CASALECCHIO DI RENO (BO) @ UNIPOL ARENA

26 APRILE 2026 | FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

28 APRILE 2026 | TERNI @ PALA TERNI

30 APRILE 2026 | MONTICHIARI @ PALAGEORGE

2 MAGGIO 2026 | PESARO @ VITRIFRIGO ARENA

4 MAGGIO 2026 | PADOVA @ KIOENE ARENA