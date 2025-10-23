80enni irriducibili in tour, riparte Morandi e Al Bano è già in Australia

‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, si avvia a compiere 60 anni. Per l’occasione l’ottantunenne Gianni Morandi torna live e annuncia il nuovo tour che partirà il 15 aprile da Conegliano. Per poi proseguire con le date di Milano (17 aprile), Torino (19 aprile), Roma (21 aprile), Casalecchio di Reno (24 aprile), Firenze (26 aprile), Terni (28 aprile), Montichiari (30 aprile), Pesaro (2 maggio) e Padova (4 maggio). Morandi non è l’unico ottantenne in tour.

Al Bano

In Australia si sta esibendo l’82enne Al Bano che domani sarà a Sidney, dopo aver cantato a Melbourne, poi andrà a Instanbul, Bucarest, Friburgo. “Salire sul palco è una cosa pazzesca, ti dà una carica immensa perché l’energia che ti trasmette il pubblico è indescrivibile. Io sono arrivato dall’Italia a Melbourne stanco ma appena sono salito sul palco è come se si fosse accesa una spina elettrica. E poi il contatto con il pubblico è fantastico, che privilegio quando c’è la standing ovation”. Confessa Al Bano a LaPresse. “Se sul palco c’è differenza tra quando sei giovane o hai 82 anni? C’è più maturità ma vado di getto come sempre, non ho mai cambiato sistema, stile: è un incontro con i tuoi, quindi non devi portare un prodotto, devi portare un po’ di vita, devi portare un po’ di emozioni”. Una terza età in splendida forma se si guarda anche a Marcella Bella che a 73 anni si cimenta a ‘Ballando con le Stelle’. Settantenni in grande spolvero anche Baglioni, Zero, De Gregori, Mannoia e , tanto per fare qualche nome. Il 68enne Nino D’Angelo festeggia i 50 anni di carriera. Per non parlare degli inossidabili Pooh e di Marco Masini che a 61 anni sale sul palco per cantare gli anni di carriera.