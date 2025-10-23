5 Seconds of Summer, ritorno live in Italia il 28 aprile al Forum di Milano

Dopo aver conquistato milioni di fan in tutto il mondo, i 5 Seconds of Summer tornano in Italia per un imperdibile appuntamento live. La band australiana si esibirà il 28 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano. Sarà anche l’occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album “Everyone’s A Star!”, in uscita il 14 novembre 2025. Il disco, composto da 12 tracce, include i primi singoli estratti dall’album “NOT OK” e “Boyband”, già acclamati dai fan e dalle principali piattaforme streaming, e il nuovissimo singolo “Telephone Busy” uscito giovedì

Biglietti: quando e dove

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di martedì 28 ottobre in per coloro che avranno pre-ordinato il nuovo album sullo store ufficiale: https://shop.universalmusic.it/products/5-seconds-of-summer-everyone-s-a-star-cd?srsltid=AfmBOorMUBIGxcRlqmnuzKnIAcPsCNR5p8JHWJY3eKz3c2T494GQt4gu. L’accesso riservato ad alcuni dei migliori biglietti sarà disponibile, per i titolari di carta Mastercard, da mercoledì 29 ottobre alle ore 10:00. Visita priceless.com/music per maggiori dettagli. Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 10:00 di giovedì 30 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre su livenation.it.

Chi sono i 5 Seconds Of Summer

Con radici a Sydney, Australia, i 5 Seconds of Summer si sono formati nel 2011 e si sono presto trasformati da amici del liceo in una delle più grandi band del ventunesimo secolo. In quattordici anni di carriera, il gruppo multiplatino ha venduto più di 18 milioni di album, più di sei milioni di biglietti in tutto il mondo, generato oltre 10 miliardi di stream e ottenuto tre debutti in prima posizione nella classifica Billboard 200, vincendo anche molteplici premi agli ARIA Awards, agli MTV EMAs ed MTV VMAs e molti altri. Ad oggi conosciuti per le loro collaborazioni che hanno abbattuto le barriere dei generi musicali e per il loro tour di portata mondiale, il quartetto – Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood, and Ashton Irwin – continua a reinventare ciò che una band moderna può essere. Con l’uscita del loro sesto attesissimo album “Everyone’s A Star!”, i 5 Seconds of Summer introducono quella che, ad oggi, è la loro era musicale più ambiziosa, diventando pionieri di un sound che va oltre i generi, guidato dal singolo “Not OK.”. Questi sono i 5SOS 2.0.