Eros Ramazzotti, successo ad Amsterdam per il World Tour Gala Première

Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del World Tour Gala Première di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori. Il 21 novembre esce in tutto il mondo ‘Una Storia Importante’/’Una Historia Importante’, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A./ Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment) disponibile da oggi in preorder. “Una Storia Importante”/“Una Historia Importante” sarà disponibile in tanti speciali formati. In italiano: doppio vinile nero, trasparente, arancione, arancione autografato, CD Jewel Box, Deluxe e Deluxe autografato. In spagnolo: doppio vinile nero, arancione e arancione autografato, CD Jewel Box, deluxe e deluxe autografato. Il nuovo album di Ramazzotti contiene alcune delle hit più iconiche della sua carriera riarrangiate in una nuova veste, brani inediti e prestigiose collaborazioni italiane e internazionali. Tra gli inediti contenuti nel nuovo disco il singolo “Il mio giorno preferito”/“Mi día preferido” con cui ha ottenuto un primato assoluto: è stato il primo artista del 2025 a raggiungere direttamente il #1 EarOne Airplay nella settimana di uscita e il brano “Buona Stella” (feat ELISA) presentato in anteprima assoluta ad Amsterdam. Elisa ha raggiunto a sorpresa Eros sul palco dello Ziggo Dome: un incontro artistico intenso che ha impreziosito il WORLD TOUR GALA PREMIÈRE.

Accompagnato dalla rinomata The European Pop Orchestra, diretta dal Maestro Guido Dieteren, e da una band d’eccezione, Eros è stato protagonista di uno show dal forte impatto emotivo, con una scaletta di brani, riarrangiati per l’occasione da Valeriano Chiaravalle con la direzione musicale di Luca Scarpa, che ha attraversato oltre 40 anni di carriera. In scaletta anche la hit internazionale “I belong to you”, in duetto con Davina Michelle – tra le voci pop più potenti della nuova scena olandese – e l’intensa “Più che puoi” con Berget Lewis, icona del gospel e del soul nei Paesi Bassi. La sera di sabato 18 ottobre, il gran finale dello show è stato trasmesso in diretta su TikTok LIVE, in esclusiva mondiale, dai profili TikTok ufficiali di Eros Ramazzotti (@erosramazzotti_), TikTok LIVE Italia (@tiktoklive_italy), TikTok LIVE Spagna (@tiktoklive_es) e TikTok Live Latam (@tiktoklive_latam). Una Storia Importante World Tour, il tour prodotto da RadioRama e distribuito da Friends & Partners ed Eventim Live International, il 14 febbraio 2026 debutterà da Parigi e toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina. Dal 6 giugno 2026 anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.