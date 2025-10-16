Taylor Swift, quadro ricorda video di The Fate of Ophelia: museo invaso dai fan in Germania

Un museo tedesco è stato inaspettatamente invaso dai fan di Taylor Swift, dopo che una delle sue opere è risultata sorprendentemente simile alla scena iniziale del videoclip del suo attuale successo mondiale, ‘The Fate of Ophelia’, contenuto nell’ultimo album della pop star ‘The Life of a Showgirl’. Nel fine settimana, centinaia di visitatori in più si sono recati all’Hessisches Landesmuseum di Wiesbaden, nel centro della Germania, per ammirare il dipinto in questione. Una famiglia è arrivata addirittura da Amburgo, a più di 400 chilometri di distanza, ha raccontato la portavoce del museo Susanne Hirschmann all’Associated Press.

Taylor Swift come nel dipinto di Friedrich Heyser raffigurante Ofelia

Tra i visitatori si contavano anche numerose famiglie americane di stanza presso la base militare statunitense di Wiesbaden. L’obiettivo dei fan, i cosiddetti Swifties: un dipinto in stile Art Nouveau di Friedrich Heyser raffigurante Ofelia, la tragica amata di Amleto nell’omonima opera di Shakespeare. Nel dramma, Ofelia — giovane nobile danese — impazzisce e finisce per annegare. Il quadro di Heyser, un olio su tela databile intorno al 1900, la mostra vestita di bianco e circondata da ninfee candide. Nel video di ‘The Fate of Ophelia’, Taylor Swift interpreta proprio Ofelia, trasformandosi in un dipinto vivente: una scena che ricorda fortemente l’opera di Heyser, ha spiegato il direttore del museo Andreas Henning alla Dpa. Hirschmann ha aggiunto che il team del museo aveva notato la somiglianza all’inizio del mese e, per gioco, aveva deciso di organizzare una visita speciale per i fan. Ma dopo aver pubblicato l’annuncio online, la notizia è diventata virale. “Ci stiamo davvero divertendo con tutta questa attenzione”, ha raccontato Hirschmann. “Tutti coloro che parteciperanno al tour del 2 novembre, ‘Taylor Swift’s Ophelia al museo di Wiesbaden’, vestiti come la popstar o come la tragica Ofelia, potranno entrare gratuitamente”. L’unico problema? Il tour è già sold out.

Friedrich Wilhelm Theodor Heyser – Ophelia

Di fronte alla valanga di richieste, il museo sta valutando di aggiungere altre date per accogliere tutti i fan appassionati di arte e Taylor Swift. Henning ha anche rivelato di aver cercato di contattare la cantante, finora senza successo: “Mi piacerebbe tantissimo mostrarle l’opera originale di persona,” ha detto. “Siamo sorpresi e felici che Taylor Swift si sia ispirata a un nostro dipinto per il suo video. È un’occasione splendida per far scoprire il museo a un nuovo pubblico”. Il museo, tuttavia, ha precisato di non avere conferma ufficiale che l’opera di Heyser sia stata effettivamente il modello di riferimento per il video, anche se la somiglianza è indubbia. Il brano ‘The Fate of Ophelia’ è attualmente al primo posto delle classifiche sia in Germania che negli Stati Uniti.