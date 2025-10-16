Angelina Mango, fuori a sopresa il nuovo album ‘Caramè’

“Ho scritto quindici canzoni più una”. Così Angelina Mango presenta ‘Caramé’, il suo nuovo album che giovedì, a sorpresa, è apparso su tutte le piattaforme digitali. ‘Caramé’ (Latarma Records/Distribuzione ADA Music Italy), fin dal titolo, è un album sincero, spontaneo e sperimentale insieme, che appare inaspettato negli ascolti del pubblico; un titolo esplicito, che diventa la decorazione di una torta con cui gli amici ti sorprendono, l’inizio di una lettera rivolta a se stessa che non rimane chiusa in un cassetto, ma che esplode in un collage di immagini che rappresentano emozioni, pensieri, momenti vissuti da Nina, ma che toccano tutti.

Tutte le canzoni scritte e prodotte dalla cantautrice

Il “me” del titolo è anche Angelina che ha scritto e prodotto tutti i brani dell’album, con Giovanni Pallotti e affiancata più volte dal fratello Filippo, da amici stretti e altri artisti che hanno compreso esattamente il senso di questo lavoro.L’artwork incarna alla perfezione lo spirito che accompagna l’uscita di questo album: le foto utilizzate sono diapositive della vita della cantautrice vincitrice del Festival di Sanremo 2024 nel corso di quest’anno e – proprio come le canzoni che compongono questo disco insieme raccontano la vita di studio, la composizione, amicizia, affetti, pensieri, insomma, un diario scritto a mano con tante storie da raccontare. Interamente prodotto dall’artista – ‘Caramé’ è un disco diverso, che esce a sorpresa. Angelina ha aperto, ancora una volta, le porte del suo intimo e l’ha trasformato in musica. È un disco vero, cantautorale, senza sovrastrutture, un lavoro quasi artigianale, fatto in presenza con il cuore e con spontaneità. ‘Caramé’ esce a un anno e mezzo di distanza da ‘Poké melodrama’, il primo album della cantautrice pubblicato il 31 maggio 2024.

L’ottobre scorso lo stop al tour

Lo scorso ottobre l’artista aveva cancellato il tour italiano e il tour europeo dopo solo tre date per motivi di salute. “Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live”, aveva spiegato la cantautrice