Lewis Capaldi, tour e nuovo singolo: esce “Something in the heavens”

Dopo il ritorno con un tour nel Regno Unito Lewis Capaldi svela il suo nuovo singolo, “Something in the heavens”. Il cantautore britannico, assente dalle scene da due anni, torna con un brano scritto insieme a Connor & Riley McDonough, accompagnato da un’emozionante performance live registrata agli Abbey Road.

Lewis Capaldi, il tour nel Regno Unito

Il singolo “Something in the Heavens” descrive la perdita in tutte le sue forme, ma anche i barlumi di speranza che rimangono. “Ti amerò fino al mio ultimo respiro, te ne sei andata ma qualcosa in Cielo mi dice che saremo di nuovo insieme”, canta Capaldi. Un teaser del brano è stato pubblicato proprio prima dell’attuale tour di 17 date nel Regno Unito di Lewis, che ha registrato il tutto esaurito. Il tour farà tappa stasera, 19 settembre, con l’ultimo dei tre concerti sold-out all’O2 di Londra. Lo show sarà trasmesso in streaming su TikTok LIVE.

Il tour 2026: le date

Dopo il tour in corso che ha venduto oltre 200.000 biglietti, Lewis ha annunciato i suoi più grandi concerti da headliner nel Regno Unito e in Irlanda previsti per la prossima estate. Partendo dal Marlay Park di Dublino, che può ospitare fino a 24.000 persone il 24 giugno 2026, Lewis terrà otto grandi concerti all’aperto, tra cui quello di sabato 11 luglio all’American Express presents BST Hyde Park di Londra, che può ospitare fino a 65.000 persone.

Il ritorno di Lewis Capaldi lo ha già portato in cima alle classifiche, conquistando per la sesta volta la n.1 in classifica con “Survive”, diventato il singolo più venduto del 2025. “Survive” ha registrato anche le vendite più alte di sempre di Capaldi nella prima settimana di uscita, superando sia Sabrina Carpenter che Lady Gaga quest’anno. Lewis Capaldi entra ora a far parte di una cerchia prestigiosa di artisti del calibro di Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga e Queen, con sei singoli al numero 1 nel Regno Unito e superando David Bowie, Katy Perry, The Police e altri. È tornato anche negli Stati Uniti, esibendosi in performance speciali del brano al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e al Good Morning America.

Il ritorno a Glastonbury di Lewis Capaldi e l’ultimo album

Il pubblico del Pyramid Stage ha accolto con entusiasmo il ritorno di Lewis – uno dei momenti culturali dell’anno – per un potente set di mezz’ora a Glastonbury, due mesi fa. “Volevo solo venire e finire quello che non ero riuscito a finire l’ultima volta”, ha detto Lewis, facendo riferimento a quanto avvenuto nel 2023, quando dovette interrompere la sua esibizione a causa di una crisi provocata dalla malattia di cui soffre, la sindrome di Tourette e la canzone ‘Someone you loved” fu cantata quasi interamente dal pubblico.

L’ultimo album di Lewis Capaldi è stato “Broken By Desire To Be Heavenly Sent”, che gli ha permesso di ottenere la sua seconda n.1 nel Regno Unito con un disco e ben 3 numeri 1 con i singoli “Pointless”, “Wish You The Best” e la canzone “Forget Me”, lavorando con artisti di successo come Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd), Malay (Lorde, Frank Ocean) e il collaboratore di lunga data Phil Plested (James Bay, Bastille). L’album ha ottenuto un ampio consenso da parte di critici, oltre che da parte del pubblico. Ha inoltre raggiunto la vetta delle classifiche airplay e ha superato le vendite della prima settimana del suo monumentale album di debutto “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”.

Lewis Capaldi, la carriera e gli esordi

Nell’aprile 2023 è stato pubblicato su Netflix l’avvincente, crudo e onesto documentario musicale di Lewis, nominato ai GRAMMY®, “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, disponibile sulla piattaforma. Il documentario ha raggiunto la vetta della classifica di Netflix, diventando il film più visto sulla piattaforma alla sua uscita.

L’esordio è stato con il disco “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” del 2019, che ha lanciato Capaldi da musicista da cameretta a superstar globale. Pochi avevano visto un debutto simile, diventando l’album più venduto nel Regno Unito sia nel 2019 che nel 2020, generando due singoli al numero 1 nel Regno Unito, aggiudicandosi diversi BRIT e una nomination ai GRAMMY®. Il brano “Someone You Loved” è volato al n.1 in tutto il mondo, è stato recentemente certificato 10 volte disco di platino ed è anche la canzone più ascoltata in streaming nel Regno Unito di tutti i tempi e la quarta canzone più ascoltata al mondo di sempre.