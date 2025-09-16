Elton John, la passione per l’oro e la rotula diventata collana

L’oro continua la sua corsa superando i 100 euro al grammo ed Elton John ‘anticipa’ i mercati. In un breve documentario intitolato ‘Touched by Gold’, pubblicato dal World Gold Council, infatti, l’icona del pop parla del suo amore per l’oro e del suo frequente utilizzo nei costumi di scena. Ma non solo: la leggenda della musica ha spiegato come ha trasformato le sue rotule in gioielli nel nuovo cortometraggio documentario del World Gold Council.

La rotula di Elton John trasformata in collana

Elton John lo ha rivelato in una clip di Us Weekly tratta dal suo cortometraggio documentario, ‘Touched By Gold’.

“Quando mi hanno rimosso le rotule, prima la sinistra e poi la destra, ho chiesto al mio chirurgo se potevo tenerle, cosa che lo ha piuttosto sorpreso”, ha detto John al designer di gioielli Theo Fennell, che aveva ricevuto da John l’approvazione per “farne ciò che voleva”. “Le abbiamo cotte”, ha spiegato Fennell riferendosi alle rotule di John. “Abbiamo dovuto cuocerle per farle seccare. Poi sono diventate ruvide come la pietra pomice, molto porose. Quindi abbiamo dovuto dipingerle con acetato e poi lucidarle”. La rotula destra di Elton è stata trasformata in una scintillante collana placcata in oro. “Il mio chirurgo ha detto che avevo le ginocchia peggiori che abbia mai operato”, ha osservato l’artista. Elton ha raccontato che la sua rotula sinistra, più piccola, è stata trasformata in una spilla.

“Dal momento in cui mi è stato consegnato il mio primo disco d’oro nel 1970 – scrive Elton John su Instagram commentando il documentario -, l’oro è stato al mio fianco in alcuni dei momenti più significativi della mia vita: i miei premi d’oro, i microfoni che ho usato per alcuni dei miei album più importanti e persino l’abito in lamé dorato che ho indossato sul palco a Glastonbury. Nel corso della mia carriera, l’oro ha sempre avuto una magia che ispira la mia musica, il mio stile e il modo in cui mi esprimo. In Touched by Gold, è stato un piacere riflettere su quei momenti gioiosi e condividere come questo meraviglioso minerale sia diventato una parte così importante della mia carriera e della mia vita”.

La carriera ‘dorata’ di Elton John

Elton John è uno degli artisti solisti più ‘venduti’ di tutti i tempi. Solo nelle classifiche del Regno Unito e degli Stati Uniti ha 2 album di diamante, 43 platini o Multi-platini e 26 ori, oltre a oltre 85 successi nella Top 40. Ha venduto più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo.

Tra i numerosi premi e onorificenze conferitigli ci sono sei Grammy, l’inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame e il cavalierato di Sua Maestà la Regina Elisabetta II per “servizi alla musica e servizi di beneficenza”. Nel gennaio 2024, Elton John si è unito al gruppo d’élite di vincitori Egot di Hollywood dopo essersi assicurato il suo primo Emmy Award in assoluto per il suo storico concerto speciale dal vivo su Disney+ Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.

Detiene il record del singolo fisico più venduto di tutti i tempi, Candle in the Wind 1997, che ha venduto oltre 33 milioni di copie. Pubblicato nel 2017, Diamonds, l’album Ultimate Greatest Hits, è diventato il 43esimo album di Elton nella Top 40 del Regno Unito e ha trascorso oltre 300 settimane consecutive nella top 75 delle classifiche degli album del Regno Unito, oltre 200 di queste nella top 20. Questa uscita ha celebrato i 50 anni della sua collaborazione come compositore con Bernie Taupin. Ha raggiunto la vetta delle classifiche del Regno Unito nel gennaio 2025, diventando il suo nono album numero 1 nel Regno Unito, ottenendo 4 volte lo status di disco di platino ed è l’album in classifica più lungo del catalogo di 62 dischi della carriera di Elton.