Sanremo 2026, Carlo Conti e il sogno Vasco Rossi: “Vorrei iniziare con Albachiara”

Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio prossimi, potrebbe iniziare con Vasco Rossi che canta ‘Albachiara‘. O almeno, è il sogno di Carlo Conti che oggi ha strizzato l’occhio al cantante. “Quale artista mi piacerebbe avere a Sanremo? Vasco come ospite lo accetterei volentieri, mi piacerebbe iniziare con la sua ‘Albachiara’, sarebbe fantastico”, ha detto Conti, che non si è limitato a pensarlo. “Gliel’ho detto anche quando sono andato a vedere il concerto, ma credo resterà un sogno“, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico di Sanremo in diretta telefonica a Radio2 Stai Serena, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli. Il conduttore, reduce dai Tim Music Awards dove ha anche lanciato un appello alla pace, ha aggiunto: “La standing ovation dell’Arena per Pippo Baudo è venuta di getto: per me lui è il maestro, il re, il faro”.

Vasco Rossi al Festival di Sanremo

Vasco Rossi, oggi 73 anni, ha partecipato al Festival di Sanremo in due occasioni: nel 1982 con Vado al massimo e nel 1983 con Vita spericolata. In quest’ultima occasione, soprattutto, la sua performance sul palco dell’Ariston fece scalpore. Il rocker di Zocca abbandonò il palco prima dell’ultimo ritornello per protestare contro l’utilizzo del playback. Il suo brano, divenuto poi un pezzo cult per i suoi ammiratori e non solo, si classificò al penultimo posto davanti a Cieli Azzurri di Pupo e dietro ad Arriva Arriva di Viola Valentino.