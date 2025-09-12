Milano, Ghali incontra gli studenti della sua ex scuola media a Baggio

Ghali travolto dall’entusiasmo di decine di bambini durante la sua visita alla sua ex scuola media l’Istituto Comprensivo Statale IQBAL Masih, a Baggio, quartiere di Milano, in vista dell’ultima data del tour con concerto speciale “Gran Teatro” a Rho Fiera (Milano) il prossimo 20 settembre. Il cantante italo-tunisino ha dato il benvenuto agli studenti e ha parlato del razzismo in Italia.

“Si dice che l’Italia è razzista ed è vero però ci sono tante persone che si battono e hanno dei valori. Tante persone si battono per le giuste cause”, ha spiegato l’artista meneghino.