Tommaso Paradiso, nuovo singolo e tour nei palazzetti ad aprile

Tommaso Paradiso sorprende il suo pubblico con un doppio annuncio che segna l’inizio di un nuovo progetto: il ritorno dal vivo con un tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026 prodotto da Live Nation, e nuova musica con il singolo ‘Lasciamene un po’’ da questo venerdì 12 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio accompagnato dal videoclip su YouTube per Columbia Records – Sony Music Italy. A distanza di due anni dal suo ultimo progetto discografico, ‘Lasciamene un po’’ – prodotto da Simonetta – arriva di petto e conferma lo stile inconfondibile del cantautore capitolino: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali. Le sonorità, estremamente identitarie, uniscono il calore degli anni ’80 a un pop contemporaneo diretto e immediato tra synth, chitarre e ritmi incalzanti, per un brano romantico, incisivo ed estremamente coinvolgente. Il tour nei palasport – occasione per ascoltare dal vivo nuova musica e grandi successi di Tommaso Paradiso – toccherà tutta Italia nella primavera del 2026: in partenza dal Palazzo dello Sport di Roma il 18 aprile, arriverà poi all’Unipol Forum di Milano il 22 aprile, all’Inalpi Arena di Torino il 23 aprile, all’Unipol Arena di Bologna il 25 aprile, alla Kioene Arena di Padova il 26 aprile, al Mandela Forum di Firenze il 28 aprile e al Palapartenope di Napoli il 30 aprile.

Quando comprare i biglietti per il tour

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di oggi, martedì 9 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 11 settembre. Maggiori informazioni su http://www.priceless.com/music.

Dalle ore 11:00 di mercoledì 10 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla prevendita basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it/tommasoparadiso.

La vendita generale sarà aperta dalle ore 11:00 di giovedì 11 settembre su livenation.it/tommasoparadiso.