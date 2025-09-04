The Weeknd a San Siro, il concerto il 24 luglio 2026

The Weeknd annuncia l’ampliamento del suo tour da record e sold-out After Hours Til Dawn Stadium Tour con una serie di nuove date in Messico, Brasile, Europa e Regno Unito nel 2026. Prodotto da Live Nation e sponsorizzato da Nespresso, il tour partirà lunedì 20 aprile da Città del Messico presso l’Estadio GNP Seguro, includendo tappe come Rio de Janeiro, San Paolo, Parigi, Amsterdam, Londra, Madrid, e toccherà anche l’Italia con un appuntamento allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2026. Per le date in Messico e Brasile, The Weeknd sarà accompagnato da Anitta, mentre sarà Playboi Carti ad affiancare l’artista in tutti i concerti in Europa e Regno Unito.

Quando saranno in vendita i biglietti

I biglietti per le date in Europa e UK saranno disponibili tramite la prevendita dell’artista a partire da martedì 9 settembre alle ore 12:00 locali. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 14:00 di martedì 9 settembre. L’accesso riservato ad alcuni dei migliori biglietti sarà disponibile, per i titolari di carta Mastercard, da venerdì 12 settembre alle ore 12:00.

per maggiori dettagli. Da giovedì 11 settembre alle ore 12:00 i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation – per accedere alla pre sale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 12 settembre su

livenation.it e theweeknd.com/tour.

Il tour celebra la trilogia di album

L’After Hours Til Dawn Stadium Tour celebra l’acclamata trilogia di album di The Weeknd – After Hours (2020), Dawn FM (2022) e Hurry Up Tomorrow (2025) – e ripercorre i grandi successi del suo catalogo. Il tour nordamericano ha contato oltre 40 concerti negli stadi, tutti sold-out, unendo una produzione rivoluzionaria a una scaletta elettrizzante e infrangendo record di presenze e incassi negli Stati Uniti e in Canada. L’After Hours Til Dawn Tour, partito nel 2022, è diventato il più grande tour R&B della storia, toccando i paesi di tutto il mondo negli ultimi tre anni con show negli stadi di Nord America, Europa, Regno Unito, Sud America e Australia.

Photo by Sebastien Nagy

Chi è The Weeknd

Filtrando R&B e pop attraverso un’ambiziosa lente widescreen, The Weeknd ha conquistato la musica e la cultura popolare a modo suo. La star, vincitrice di numerosi dischi di platino e 7 volte disco di diamante, è uno degli artisti più ascoltati al mondo su Spotify, con 111 milioni di ascoltatori mensili e detenendo il record per il maggior numero di ascoltatori mensili da oltre due anni. Nel 2023, il Guinness dei primati lo ha nominato “Artista più popolare al mondo”. Il suo album del 2020 “After Hours” è l’album R&B più ascoltato in streaming di tutti i tempi, seguito dal suo album del 2016 “Starboy” al secondo posto. Il suo singolo da record “Blinding Lights” ha ottenuto la certificazione RIAA Disco di Diamante ed è stato nominato il nuovo brano numero 1 di Billboard Hot 100 di tutti i tempi, superando la hit del 1960 di Chubby Checker “The Twist”. Oltre a statistiche musicali impressionanti, è stato candidato agli Emmy e agli Oscar ed è apparso sulle copertine di TIME, Vanity Fair, W, Forbes, Variety, Rolling Stone, Esquire, Harper’s Bazaar e GQ.