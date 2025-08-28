Richard Ashcroft, sull’onda del tour con gli Oasis esce il singolo ‘Lovin’ You’

Per gran parte dell’estate Richard Ashcroft ha fatto emozionare le folle con cori su classici come ‘Bitter Sweet Symphony’ e ‘The Drugs Don’t Work’”, partecipando come special guest al tour degli Oasis negli stadi. L’impatto dell’ex cantante dei Verve è stato tale che il prossimo tour da headliner nel Regno Unito si è rapidamente ampliato con diverse nuove date aggiunte a seguito dell’enorme richiesta di biglietti. Tutto questo prepara al meglio il terreno per ‘Mad Dog Richard’ , pronto a lasciare il segno con l’uscita del nuovo album ‘Lovin’ You’, in arrivo il 10 ottobre e distribuito da Virgin Music Group, anticipato dal brano che dà il titolo al disco, scelto come nuovo singolo, disponibile da giovedì 28 agosto. La canzone riprende lo storico riff di chitarra di “Classical Gas”, il brano di Mason Williams vincitore di un Grammy nel 1968. Lo stesso Williams si è detto entusiasta dopo aver ascoltato la nuova “Lovin’ You”.

Il tour con gli Oasis ha riacceso l’interesse per il repertorio di Richard, dal successo straordinario con i The Verve guidato dall’album 11 volte platino e numero 1 in classifica ‘Urban Hymns’, fino alla sua ricca carriera solista. Ora, il due volte vincitore dell’Ivor Novello e tre volte vincitore dei Brit Awards è pronto a intraprendere il tour da headliner più grande della sua carriera nel Regno Unito, al via a Manchester l’8 novembre. Inoltre Ashcroft concluderà il tour con gli Oasis con due show finali a Wembley Stadium, il 27 e 28 settembre.