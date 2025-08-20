Maneskin, reunion in vista? Che cosa sappiamo

Victoria e Damiano hanno intanto perseguito le loro carriere da solisti

Circola da un paio di giorni la notizia di una possibile reunion dei Maneskin (che poi effettivamente non è una reunion, poiché i Maneskin non si sono mai sciolti). Secondo il Messaggero, Tgcom e altri giornali online la data sarebbe già stata decisa.

Di fatto i Maneskin avevano deciso l’estate scorsa di “prendersi una pausa”, così avevano detto: non si trattava infatti di un vero e proprio scioglimento ma – avevano dichiarato – di una pausa dal gruppo per permettere ai suoi componenti di perseguire i loro progetti da solisti. E sono stati ovviamente soprattutto Damiano David e Victoria a far parlare di sé come solisti.

Ora sembra avvicinarsi un possibile concerto di nuovo tutti e tutte assieme: ma ancora non ci sono certezze.

La carriera da solista di Damiano David

75esimo Festival di Sanremo 2025 – La conferenza stampa

‘Funny Little Fears’ è il primo album da solista di Damiano. A luglio Damiano David era l’artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, e il suo nuovo album dominava la classifica con 8 brani presenti nella Top 30 Globale della piattaforma. ‘The First Time’, il singolo in rotazione radiofonica a luglio, è entrato nelle charts di 19 Paesi e si conferma virale anche su TikTok, con oltre 800 milioni di views globali.

Ecco i brani che a luglio erano nella Top 30 Globale di Spotify:

The Bruise (feat. Suki Waterhouse) #29

Next Summer #1

The First Time #2

Nothing Breaks Like a Heart #4

Zombie Lady #9

Voices #10

Tangerine (feat. d4vd) #17

Angel #23

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA e che ha già registrato il SOLD OUT di tutte le date europee. Primo appuntamento italiano il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano (SOLD OUT), per poi proseguire con due date al Palazzo dello Sport di Roma, l’11 ottobre (SOLD OUT) e il 12 ottobre (SOLD OUT). SOLD OUT anche la data australiana di Melbourne.

Damiano ha commentato: “Ho definito ‘Funny Little Fears’ il diario emotivo di questo mio ultimo anno. Scriverlo mi ha aiutato a superare alcuni blocchi emotivi e alcune ansie, e a mostrare un lato personale e musicale per me importante”.

Sono 14 i brani che compongono l’album, iniziato con ‘Silverlines’ (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di ‘Born With a Broken Heart’ e con l’intensità di ‘Next Summer’. Ultimo brano ad anticipare l’uscita dell’album è stato ‘Voices’ che lo stesso Damiano ha definito come “l’ultima pagina del prologo di questo diario”. Nell’album presenti anche due collaborazioni importanti: con la cantautrice e attrice inglese Suki Waterhouse in ‘The Bruise’ e con l’artista visionario d4vd in ‘Tangerine’.

La carriera di Victoria

È uscito a giugno invece ‘Daddy’, il nuovo singolo di Victoria e Ashnikko. Presentato dal vivo in un’esclusiva performance di Victoria e Ashnikko, dove la provocazione si è fusa con l’underground nello storico Gazometro di Roma e dove il pubblico ha assistito a un’intensa teatralità che li ha introdotti nel mondo di ‘Daddy Town’.

Ashnikko, l’iconoclasta che sfida i generi e nota per hit virali come ‘Slumber Party’ e ‘Itty Bitty’, trasporta il pubblico in un portale tra l’iper e il sensuale, dove gli stereotipi di genere vengono annientati e le emozioni diventano armi.

Victoria, invece, sta portando una nuova carica di autenticità nella scena elettronica contemporanea, mescolando baile funk ad alta velocità, hard dance e techno senza compromessi in un sound totalmente personale. Una forza da non sottovalutare, ha già calcato i palchi con nomi come AK Sports e Partiboi69, e le sue tracce, tra cui ‘RATATA’ e ‘WHISTLE’, hanno attirato il supporto di artisti come Sara Landry, VTSS e Patrick Mason.