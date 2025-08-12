Madonna a Papa Leone XIV: “Vada a Gaza e porti luce ai bambini”

La popstar Madonna rivolge un accorato appello a Papa Leone XIV a favore dei bimbi di Gaza. “Santissimo Padre, la prego di andare a Gaza e di portare la sua luce ai bambini prima che sia troppo tardi”, scrive Madonna su Instagram. “Come madre, non posso sopportare di vedere la loro sofferenza. I bambini del mondo appartengono a tutti – aggiunge la popstar – lei è l’unico a cui non può essere negato l’ingresso. Abbiamo bisogno che le porte umanitarie siano completamente aperte per salvare questi bambini innocenti. Non c’è più tempo. Per favore, dica che andrà”.

Nel post che accompagna il messaggio, Madonna spiega di averlo scritto in occasione del compleanno del figlio Rocco. “Sento che il regalo più bello che posso fargli come madre è chiedere a tutti di fare il possibile per salvare i bambini innocenti rimasti intrappolati nel fuoco incrociato a Gaza – aggiunge – Non sto puntando il dito, né dando la colpa a nessuno, né prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo. Comprese le madri degli ostaggi. Prego che anche loro vengano rilasciati. Sto solo cercando di fare il possibile per impedire a questi bambini di morire di fame”.

Gli U2 contro Netanyahu

L’appello di Madonna arriva all’indomani della presa di posizione degli U2 contro le azioni di Israele a Gaza. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. si sono schierati contro Benjamin Netanyahu in una lunga lettera pubblicata sui loro social dove affermano di provare “repulsione” per il “fallimento morale” dell’esecutivo israeliano.

“Il governo di Israele non è la nazione di Israele, ma il governo di Israele guidato da Benjamin Netanyahu oggi merita la nostra condanna categorica e inequivocabile“, si legge in un passaggio della lettera. “Non c’è giustificazione per la brutalità che lui e il suo governo di estrema destra hanno inflitto al popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania – aggiungono i componenti del gruppo – e non solo dal 7 ottobre, ma anche da ben prima, anche se il livello di depravazione e illegalità a cui stiamo assistendo ora sembra un territorio inesplorato”.

“In quanto persona che da tempo crede nel diritto di Israele a esistere e sostiene la soluzione dei due stati, desidero chiarire a chiunque voglia ascoltarmi la condanna del nostro gruppo nei confronti delle azioni immorali di Netanyahu e unirmi a tutti coloro che hanno chiesto la cessazione delle ostilità da entrambe le parti”, aggiunge il leader Bono spiegando che la band “è solidale con il popolo palestinese che cerca sinceramente una via di pace e coesistenza con Israele e con la sua legittima richiesta di indipendenza”. “Siamo solidali con gli ostaggi rimasti e imploriamo che qualcuno di razionale ne negozi il rilascio”, conclude.

The Edge ha inoltre sottolineato che “se l’obiettivo finale è l’allontanamento dei palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania per far posto a una ‘grande Israele’, allora questa non è pace: è espropriazione, è pulizia etnica e secondo molti giuristi genocidio coloniale”.