Bobby Whitlock, morto il co-fondatore del gruppo Derek and the Dominos

Bobby Whitlock, tastierista e cantante che ha fondato i Derek and the Dominos con Eric Clapton e ha suonato in album classici come ‘All Things Must Pass’ di George Harrison, è morto domenica all’età di 77 anni.

La sua manager, Carol Kaye, ha confermato alla rivista Variety che Whitlock “è morto domenica mattina all’1:20 dopo una breve lotta contro il cancro”.

Bobby Whitlock: chi era il musicista scomparso

Il musicista nato a Memphis aveva firmato con la Stax Records in giovane età e aveva suonato con artisti come Booker T. and the MG’s e Sam & Dave durante la sua ascesa, prima di diventare un membro fondamentale dei Delaney & Bonnie and Friends e suonare nei tour di Clapton.

Tra i maggiori meriti che gli vengono attribuiti quello di aver creato il pezzo a pianoforte in ‘Beware of Darkness’, brano di apertura dell’attuale successo horror ‘Weapons’.

Whitlock è cresciuto in una situazione difficile, figlio di un pastore ha spesso descritto la sua educazione come violenta. Il suo percorso nella musica arriva da adolescente, a Memphis a metà degli anni ’60 suonando con i Counts: “Non mi piacevano i Rolling Stones o i Beatles o roba del genere. Mi piaceva la musica soul che usciva da Memphis”, aveva detto in una intervista.