Sfera Ebbasta, rissa al concerto e il trapper si arrabbia: “Avete rovinato l’ultimo pezzo”

Momenti di nervosismo durante il concerto del celebre trapper Sfera Ebbasta all’Arena della Versilia a Cinquale. Durante l’esibizione, tra i numerosi fan si è accesa una rissa, che ha portato il cantante a sospendere bruscamente il concerto. “Qualcuno ha deciso di rovinare l’ultimo pezzo – ha quindi detto al microfono Sfera Ebbasta – questo è il motivo per cui la gente poi non ha voglia di venire a suonare”, ha aggiunto. Il cantante, dal palco, ha anche ‘redarguito’ i ragazzi protagonisti della rissa, prima di salutare e chiudere in anticipo il live, tra le proteste dei giovani fan.