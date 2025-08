Usa: San Francisco intitola una strada a Jerry Garcia, il defunto frontman dei Grateful Dead

Una piccola strada di San Francisco è stata intitolata a un nome leggendario della città, il defunto frontman dei Grateful Dead, Jerry Garcia. Centinaia di fan vestiti con magliette vintage della band si sono riuniti nel quartiere Excelsior di San Francisco per celebrare quello che sarebbe stato l’83° compleanno del musicista e la ridenominazione della piccola Harrington Street in “Jerry Garcia Street”. Garcia, scomparso il 9 agosto 1995, è cresciuto in quella strada, dove ha imparato a suonare la chitarra.

La celebrazione arrivano mentre San Francisco festeggia il 60° anniversario dei Grateful Dead, con decine di migliaia di fan in città per concerti ed eventi.