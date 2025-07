Connie Francis, morta a 87 anni la cantante della hit ‘Pretty little baby’

È morta a 87 anni Connie Francis, popstar degli anni 50 e 60, autrice – fra gli altri – di ‘Pretty little baby’. Il decesso è stato comunicato dal suo amico e addetto stampa Ron Roberts, che non ha fornito ulteriori dettagli.

Francis era considerata una delle migliori artiste dell’era pre-Beatles, tanto che i suoi brani – fra il 1957 e il 1964 – raramente rimasero fuori dalle classifiche. Fra gli altri suoi successi ‘Who’s sorry now?’ e ‘Don’t break the heart that loves you’ e ‘The heart has a mind of its own’, che raggiunsero il primo posto. Da giovanissima ha anche recitato in diversi film, come ‘Where the boys are’ e ‘Follow the boys’.

La carriera e i successi di Connie Francis

Concetta Rosemarie Franconero (questo il suo vero nome) era nata il 12 dicembre 1937 a Newark, in New Jersey. A tre anni il padre George le regalò una fisarmonica per bambini che dall’anno successivo Connie cominciò a suonare, cantando in diversi eventi pubblici. Ad appena nove anni arrivarono le prime apparizioni in programmi tv come ‘Arthur Godfrey’s talent scouts’ e ‘The Perry Como show’. Fu Godfrey a suggerirle di abbreviare il suo cognome. A 17 anni arrivò la firma su un contratto con la Mgm Records.

In un primo momento i suoi brani ebbero scarso successo. Poi pubblicò la sua versione di una vecchia ballata di Ted Snyder, Bert Kalmar e Harry Ruby (‘Who’s sorry Now?’) che Dick Clark avrebbe in seguito suonato nel suo format ‘American Bandstand’ nel 1958. Seguirono successi come ‘Stupid Cupid’, ‘Everybody’s somebody’s fool’ e ‘Lipstick on your collar’. I suoi dischi divennero successi in tutto il mondo grazie alle ri-registrazioni in diverse lingue, fra cui italiano e spagnolo.

Connie Francis alla 86a festa annuale di San Gennaro a Little Italy, New York (Photo Credit: Henry McGee/MediaPunch /IPX)

I drammi che le hanno sconvolto la vita

In quegli anni sbocciò una storia d’amore con un altro idolo dei teenager, Bobby Darin. La relazione venne bruscamente interrotta dal padre di Connie, che irruppe nella sala prove e puntò la pistola contro Darin dopo essere venuto a sapere che la coppia era pronta a sposarsi.

Diversi i drammi che hanno scosso la vita della cantante. Dopo essersi esibita al Westbury music center di Westbury (New York) nel 1974, un uomo entrò nella sua stanza d’albergo con un coltello in mano e la violentò. Il responsabile non venne mai catturato ma Francis fece causa – vincendola – all’hotel per le carenze nei sistemi di sicurezza. Nel 1981 il fratello George venne ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre usciva dalla sua casa nel New Jersey.

Sempre negli anni ’80 il padre la fece ricoverare in un ospedale psichiatrico, dove le fu diagnosticata una sindrome maniaco-depressiva. Tentò il suicidio ingerendo decine di sonniferi ma si riprese dopo tre giorni coma. Francis si era sposata quattro volte ma aveva in seguito sostenuto che ne fosse valsa la pena solo per il suo terzo marito, Joseph Garzilli.

Connie Francis mentre legge il libro “The Victims” nella sua casa. Dicembre 1981

La sua hit ‘Pretty Little baby’