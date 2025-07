Beyoncé, rubati inediti e materiale ‘sensibile’ prima del live ad Atlanta

A pochi giorni dalla serata di debutto ad Atlanta nel bel mezzo del suo tour mondiale, materiale riservato appartenente alla cantante Beyoncé, tra cui brani inediti, filmati esclusivi, piani dello spettacolo e scalette dei concerti, è stato rubato da un’auto a noleggio nella serata dell’8 luglio, due giorni prima dell’inizio delle sue quattro serate al Mercedes-Benz Stadium. A denunciare il furto sono stati il coreografo della cantante, Christopher Grant, e uno dei suoi ballerini, Diandre Blue, che avevano parcheggiato il Suv noleggiato – una Jeep Wagoneer 2024 – presso un noto food hall della città alle 20.09. Quando sono tornati al veicolo poco dopo le 21, hanno trovato il finestrino del bagagliaio rotto e due valigie scomparse.

Il rapporto della polizia

Nel rapporto della polizia si legge che all’interno delle valigie erano custodite cinque chiavette Usb contenenti materiale inedito e altamente sensibile legato alla cantante: musica inedita, riprese video del tour, appunti coreografici e scalette. Oltre a ciò, sono stati rubati anche due MacBook, cuffie Apple, abbigliamento e accessori di lusso.

Grant ha riferito agli agenti che tra gli oggetti sottratti vi erano anche “informazioni personali sensibili della musicista Beyoncé”. Le indagini si sono subito concentrate sulle telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno inoltre rilevato “impronte leggere” sulla scena. Grazie ai servizi di localizzazione attivi su uno dei laptop e sulle cuffie, le forze dell’ordine hanno tracciato un’area in cui potrebbero trovarsi i dispositivi rubati.

Mandato di arresto per un sospettato

La polizia di Atlanta ha annunciato lunedì di aver emesso un mandato d’arresto nei confronti di un sospettato, il cui nome non è stato ancora reso pubblico. Il veicolo sospetto sarebbe una Hyundai Elantra rossa del 2025.

Il furto è avvenuto proprio alla vigilia dell’ultima serata di Beyoncé ad Atlanta, nel corso del suo tour che ha preso il via ad aprile e sta toccando numerosi stadi tra Stati Uniti ed Europa. La tournée, ispirata all’album ‘Cowboy Carter’, vincitore di un Grammy, si concluderà con due date a Las Vegas alla fine di luglio.

Si attendono dunque aggiornamenti sull’arresto del sospettato e sul possibile recupero del materiale trafugato, che include elementi inediti e potenzialmente molto delicati per l’artista texana e la sua produzione.