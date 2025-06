Riproduce la forma della chiave che il cantautore porta al collo

Ultimo promette di cambiare ancora una volta le regole del gioco, proponendo ai fan un palco che per caratteristiche e dimensioni rappresenta un passo avanti nella storia dei suoi show, arrivati al quarto giro consecutivo negli stadi italiani. 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza, queste le dimensioni della struttura prescelta per ‘Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua…’.

Una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti che promettono di portare lo spettacolo a un livello successivo: in cui l’ormai rodata regia live si fonderà con uno spettacolo di luci che rappresenterà una novità assoluta per i concerti di Ultimo. Numeri da capogiro che fanno eco a quelli del popolo che segue il cantautore romano, con un affetto e una costanza che si rafforza anno dopo anno, collezionando record di vendite che non hanno eguali.

