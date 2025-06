Tutto quello che c'è da sapere prima dello show

Tornano in Italia dopo 8 anni di assenza e dopo la morte del frontman Chester Bennington (sostituito da Emily Armstrong) i Linkin Park, che si esibiscono oggi 24 giugno in concerto all’Ippodromo Snai La Maura di Milano nell’ambito degli I-Days. Ecco tutte le informazioni utili in vista dello show.

Linkin Park a Milano, orari e location

Il concerto dei Linkin Park si svolgerà all’ Ippodromo Snai La Maura di Milano

L’esibizione del gruppo inizierà intorno alle 21

I cancelli dell’ippodromo sono aperti per il pubblico dalle 14:30

Gli opening act che andranno in scena prima dei Linkin Park

Prima dell’entrata in scena dei Linkin Park, si esibiranno tre opening act:

JPEG Mafia (ore 17)

(ore 17) Jimmy Eat World (ore 18:15)

(ore 18:15) Spiritbox (ore 19:15)

Linkin Park a Milano, la probabile scaletta

La probabile scaletta che verrà eseguita nel concerto è quella del ‘From Zero World Tour‘, in corso dal settembre 2024. Si tratta di un mix di brani nuovi e classici. Ecco quali saranno:

Atto 1: Inception

Somewhere I Belong

Lying From You

Crawling

Two Faced

New Divide

The Emptiness Machine

Atto 2: Creation

The Catalyst

Burn It Down

Up From the Bottom

A Place for My Head

One Step Closer

Atto 3: Collapse

Lost

Overflow

What I’ve Done

Atto 4: Kintsugi

Numb

In the End

Faint

Atto 5: Resolution

Papercut

Let You Fade

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Info utili sulla viabilità

Per raggiungere l’Ippodromo La Maura è consigliato l’uso dei mezzi pubblici.

Metropolitana

Linea M1 (rossa) : fermate consigliate Lampugnano o Lotto

Linea M5 (lilla) : fermata consigliata San Siro Stadio

A fine concerto, le stazioni San Siro Ippodromo (M5) e Uruguay (M1) saranno chiuse per motivi di ordine pubblico

Metropolitana M1 (tratta Rho‑Sesto) e M5 resteranno aperte circa fino alle 02:00 (ultime partenze circa alle 01:30)

Auto

ZTL e vie interdette: l’area attorno all’ippodromo è chiusa al traffico per tutti tranne mezzi autorizzati; attivo servizio di rimozione forzata

Parcheggi consigliati (prenotabili):

Rho Fiera , Merlata Bloom , Molino Dorino : poi metro M1 fino a Bonola e percorsi pedonali segnalati verso l’area dell’evento

Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Centro Sarca, Bicocca Village: poi M1 o M5 fino ai percorsi pedonali verso la location del concerto. Seguire la segnaletica Atm e Live Nation

