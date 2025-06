Alla finalissima sono intervenuti Valerio Lundini, Eugenio Finardi e Antonella Ruggiero

Elena Mil, 24 anni, di Milano che dal palco dello Sferisterio di Macerata, accompagnata solo dal suo ukulele, ha conquistato il titolo di Vincitrice assoluta della XXXVI edizione di Musicultura, con la canzone ‘La ballata dell’inferno’. “Ho iniziato a fare musica appena un anno fa, tutto questo non mi sembra vero. Ringrazio di cuore il pubblico qui presente: i loro sguardi mi hanno dato un’energia pazzesca – ha detto visibilmente commossa – Dedico la mia vittoria ai ragazzi che ho conosciuto qui, con cui ho condiviso un’esperienza potentissima, al pubblico di Musicultura e a mia madre che mi ha sempre sostenuto nel mio desiderio di fare musica” ha aggiunto la cantautrice milanese. Elena Mil ha ‘stregato’ il pubblico dello Sferisterio e grazie ai voti dei 4800 presenti nelle due serate finali del Festival ha conquistato i 20 mila euro del Premio Banca Macerata che investirà nel suo primo album e il Premio per il miglior testo di 2.000 euro decretato delle giurie universitarie di Musicultura.

Gli altri finalisti

La cantautrice milanese ha prevalso sugli altri sette artisti vincitori finalisti del Festival: Alessandra Nazzaro di Napoli con la canzone ‘Ouverture’, Frammenti di Treviso con ‘La pace’, Ibisco di Bologna con ‘Languore’, ME JULY di Benevento con ‘Mundi’, Moonari di Roma con ‘Funamboli’, Abat-jour, Rieti con ‘Oblio’ e Silvia Lovicario di Nuoro con ‘Notte’. Elena Caglioti, in arte Elena Mil, nella sua canzone immagina la strana discesa agli inferi di una ragazza che si ritrova alle prese con un ambiguo ‘niente’ che sembra essere all’origine di un dolore incomprensibile. ‘La ballata dell’inferno’ è il suo primo brano, nato da un flusso di coscienza, in un pomeriggio di otto anni fa, e mai ritoccato.

I premi

Doppietta di premi per i giovanissimi Abat-jour di Rieti, Marcello, Adriano, Liam, Gabriele e Ismail, tutti nati dopo il 2004, che con la canzone ‘Oblio’ si sono aggiudicati La Targa della Critica Piero Cesanelli di 3.000 euro e Il Premio Nuovo Imaie, un riconoscimento di 10.000 euro per la realizzazione di una tournée. Ad Alessandra Nazzaro di Napoli è andato il Premio La casa in riva al mare di 2.000 euro decretato da una giuria di detenu della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona, impegna in un percorso laboratoriale musicale del Fes val. Grazie ad un permesso speciale, Valerio e Petrit, in rappresentanza della giuria della Casa di reclusione, hanno consegnato il premio ad Alessandra Nazzaro sul palcoscenico dello Sferisterio. Un’importante iniziativa di integrazione culturale per la rieducazione e il reinserimento del detenuto, promossa dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, segnalato nel 2024 come best practice dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Conduttori e ospiti

La finalissima di Musicultura, condotta dall’inedita coppia Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, ha visto l’esibizione di Antonella Ruggiero. “È sempre una meraviglia tornare su questo palco – ha detto l’artista – mi piacciono molto i testi e le musiche di questi giovani talenti, sono una grande speranza per il futuro, auguro loro il meglio”. Sulle note di ‘Amore lontanissimo’ (1998) e ‘Una miniera’ dei New Trolls (1969) Antonella Ruggiero, ha incantato il pubblico con la sua voce cristallina, avvolgente e i suoi intensi virtuosismi, inarrivabile anche nelle esecuzioni delle celebri ‘Vacanze Romane’ (1983) e ‘Ti sento’ (1985). (segue) Roma, 24 giu. (LaPresse) – Nelle 36 edizioni del Festival si è visto utilizzare ogni tipo di strumento musicale, ma l’attore comico Valerio Lundini ha sorpreso tutti nella finalissima suonando ‘Oh! Susanna’ con i tasti di un vecchio telefono fisso, numeri che hanno aperto una spassosa e surreale telefonata con un napoletano emigrato in Australia. A Musicultura il ritorno dell’’extraterrestre della musica italiana, Eugenio Finardi: “le Marche sono la mia regione preferita e dove Musicultura mi ha portato fortuna”. Il cantautore milanese si è esibito con ‘La battaglia’ dedicato alla paternità e al suo aspetto conflittuale tra il voler riprodurre le proprie idee in un figlio o lasciarlo libero di volare e ‘I venti della luna’, due brani del suo recentissimo album ‘Tutto’ che celebra i 50 anni della sua carriera musicale. Applauditissimo, ha chiuso la performance con la sua ‘Extraterrestre’ (1978). “Cercate la vostra verità – ha consigliato Finardi ai giovani artisti vincitori- niente scorciatoie o furbate .. esprimete sempre la vostra verità e non ve ne pentirete mai”.

Dove vederla in tv

La serata finale di Musicultura, in dire a su Rai Radio 1, ha visto anche gli interven dalla Stazione Bus del canale di Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola. (segue) Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Una finalissima col botto, con la soddisfazione di accorgersi come sia il pubblico che i grandi ospiti comprendano e apprezzino l’unicità della formula di Musicultura – ha commentato Ezio Nannipieri direttore artistico di Musicultura – Un’edizione segnata da artisti che hanno scritto la storia della canzone, da una conduzione brillante, grazie all’alchimia tra Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio e dalla meraviglia di trovarsi di fronte alle canzoni, tra loro diversissime, dei vincitori, tutte sincere e con un loro perché. Questi giovani artisti meritano un grazie. In quanto alla prescelta dal pubblico, Elena Mil è bello rilevare il carico di emozioni che ha saputo trasmettere con la sua voce, un ukulele e una storia da raccontare”. Main Media Partner del Festival della Canzone Popolare e d’Autore è la Rai, con Rai Radio1, Rai 2, TgR, Rainews24, Rainews.it, Rai Italia e RaiPlay. Si potranno rivivere le intense emozioni delle serate finali di Musicultura 2025 il 15 luglio su Rai 2, in seconda serata, nel programma diretto da Duccio Forzano. Rai Italia diffonderà uno speciale Musicultura, firmato da Roberta Ammendola, nei cinque continenti: America Asia Europa Africa e Oceania. Approfondimenti, rubriche e servizi sulla XXXVI edizione di Musicultura su Rainews24, Rainews.it e TgR.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata