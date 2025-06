Ph Roberto Panucci

Parte dalle Terme di Caracalla la serie di concerti dedicata al 40esimo anniversario del brano

Una data non casuale quella scelta da Antonello Venditti per la prima del tour ‘Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition’. Parte infatti stasera dalle Terme di Caracalla, a Roma, alla vigilia della prima prova della Maturità, la serie di concerti dedicata al 40esimo anniversario dell’uscita del brano nel quale il cantautore capitolino raccontava le ansie, le paure ma anche le speranze e i sogni degli studenti, prima di quello che non è solo un test scolastico ma un rito di passaggio all’età adulta per i ragazzi italiani. Una canzone in cui Venditti dipingeva magistralmente la sua generazioni di adolescenti, cresciuta tra l’eco ancora viva della violenza degli anni di piombo del terrorismo, la timida scoperta del sesso e il senso di amicizia, vissuto in notti che finiscono all’alba. ‘Notte Prima Degli Esami’ è poi, come spesso accade nei pezzi di Venditti, una dichiarazione d’amore alla sua città e alla sua squadra del cuore, la Roma.

Al via dalla Capitale i concerti: un viaggio nella storia dell’artista romano

E allora non poteva che partire dalla Capitale il ‘Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition’ tour, con tre date sold-out alle Terme di Caracalla, stasera, giovedì 19 e sabato 21 giugno. Dopo il successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Venditti ancora una volta accompagnerà il suo pubblico in un viaggio attraverso le pagine più belle del suo repertorio, con al centro quella canzone simbolo che dà il titolo al tour ma anche tutti gli altri brani di ‘Cuore’, album che ha segnato la storia della musica italiana, pubblicato originariamente nel 1984 e ripubblicato nel 2024 in occasione del suo quarantennale in una special edition rimasterizzata e contenente anche l’inedito “Di’ Una Parola”.

Le date del tour di Venditti

Questo il calendario del tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

17 giugno – ROMA – Terme di Caracalla – SOLD OUT

19 giugno – ROMA – Terme di Caracalla – SOLD OUT

21 giugno – ROMA – Terme di Caracalla – SOLD OUT

28 giugno – LUCCA – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

01 luglio – GENOVA – Arena del Mare – Area Porto Antico

03 luglio – PIACENZA – Palazzo Farnese

08 luglio – BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) – Bassano Music Park – Parco Ragazzi del ‘99

12 luglio – POMPEI (Napoli) – Beats of Pompeii – Anfiteatro degli Scavi

14 luglio – BARI – Fiera del Levante

17 luglio – LANCIANO (Chieti) – Parco Villa delle Rose

20 luglio – CERVIA (Ravenna) – Piazza Garibaldi

24 luglio – ESTE (Padova) – Este Music Festival – Castello Carrarese

26 luglio – GARDONE RIVIERA (Brescia) – Anfiteatro del Vittoriale – SOLD OUT

29 luglio – GARDONE RIVIERA (Brescia) – Anfiteatro del Vittoriale

9 agosto – PALMANOVA (Udine) – Piazza Grande (rinvio del 22 luglio)

22 agosto – PATTI (Messina) – Teatro greco di Tindari

26 agosto – AGRIGENTO – Live Arena

02 settembre – TAORMINA (Messina) – Teatro Antico

06 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura

10 settembre – PALERMO – Teatro di Verdura

13 settembre – SAN PANCRAZIO SALENTINO (Brindisi) – Forum Eventi

18 settembre – Arena di VERONA

25 novembre – MILANO – Unipol Forum

5 dicembre – PERUGIA – Pala Barton Energy

12 dicembre – TORINO – Inalpi Arena

18 dicembre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum

21 dicembre – ROMA – Palazzo dello Sport

