"Avere dentro mia figlia mi ha cambiato: oggi riconosco la mia forza"

Ieri sera il concerto a Caracalla che ha aperto il tour, domani l’uscita del nuovo disco: Alessandra Amoroso è entrata nella sua nuova dimensione raggiunta grazie anche alla gravidanza, lei 39enne quasi all’ottavo mese. “Avere dentro mia figlia, che non si vede ma c’è, mi ha cambiato: oggi riconosco la mia forza, vivo con leggerezza e ho smesso di non piacermi. Non ho più pregiudizi, vivo la musica in maniera completamente diversa. Sanremo è stata una tappa importante, ho cambiato prospettiva e mi ha fatto elevare come artista. Io volevo sempre piacere a tutti e invece ora ringrazio la gente a cui non piacevo. Quello che conta è l’amore e sapersi abbracciare”.

Il nuovo disco

Domani, venerdì 13 giugno, esce ‘Io Non Sarei’ (Epic Sony Music) il nuovo album. Con la direzione artistica di Zef, il disco mette in risalto le diverse sfumature di Alessandra: un progetto con una sola anima ma con sound e influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul. “L’album ‘Io non sarei’ è la presa di coscienza che non c’è nulla da dimostrare e che il vero cambiamento avviene quando si smette di rincorrere un’identità e si abbraccia ciò che si è veramente, ogni giorno, guardando dentro se stessi e facendo spazio a ciò che il futuro riserva”, spiega Alessandra Amoroso. Oltre ai brani inediti, l’album contiene ‘Fino a Qui’, canzone con cui l’artista si è presentata per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, la hit ‘Mezzo Rotto’ con Bigmama che la scorsa estate ha conquistato i vertici delle classifiche, il brano ‘Si mette male’, scritto da Tananai, il singolo ‘Cose stupide’ e ‘Serenata’, brano in duetto con Serena Brancale uscito poco giorni fa e già candidato a diventare una delle colonne sonore di quest’estate, che ha fatto il suo esordio in top20 su Spotify e che in soli 10 giorni ha superato 1 milione e mezzo di stream.

“Qualcosa è cambiato dentro di me”

Dicevamo della nuova dimensione di Alessandra Amoroso. “Qualcosa è cambiato dentro di me, la mia forza e il mio dono sono dovuti al fatto che vivo con leggerezza dando spazio solo al presente. All’inizio della carriera – racconta l’artista – non mi sentivo supportata e mi autogiudicavo non essendo mai contenta. Oggi invece, grazie anche a quelle difficoltà, mi vedo quello che sono senza pregiudizi. Mi sono abbracciata e ho perso la voglia di fare la guerra a me stessa”. Ma la nuova Amoroso è anche una cantautrice. “Mi piace scrivere i testi, ho voglia di raccontarmi e dire delle cose. Ho scoperto che la scrittura mi appartiene e mi affascina scrivere. Il tour? A Caracalla ero in uno stato di grazia. Il mio pubblico che viene ai concerti è sempre fedele, sono nonne, mamme alle quali sono affezionata ed è sempre bello vederle”. Alessandra Amoroso sta entrando nell’ottavo mese di gravidanza: “Mia figlia mi hanno detto che dovrebbe nascere il 9 settembre ma è una data che può cambiare. Mettere al mondo dei figli è una scelta importante per le donne che lavorano, le quali spesso vedono la gravidanza come un rischio che possa compromettere le capacità lavorative. Può essere un allarme frustrante vedersi declassate, quindi è giusto che siano tutelate”, è l’appello dell’artista. “Se potessi parlare con la Meloni glielo direi, visto che lei è donna e mamma”.

