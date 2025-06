Concerti di 50 Cent (8 luglio), Mary J Blige e John Legend (6 luglio)

Napoli si prepara ad accogliere due serate-evento di portata storica. Il 6 e l’8 luglio 2025, Piazza del Plebiscito sarà il cuore pulsante di ‘The 4Ever Show – Official July 4th Celebration’, una manifestazione internazionale che unisce spettacolo, memoria storica e valori universali in un’esperienza immersiva senza precedenti. Il festival celebra il profondo legame tra Italia e Stati Uniti, ispirandosi a Filippo Mazzei, patriota italiano che nel XVIII secolo influenzò Thomas Jefferson nella stesura della Dichiarazione d’Indipendenza. La frase “Tutti gli uomini sono creati uguali”, da lui ispirata, diventa oggi simbolo di unione tra passato, musica e impegno civile.

6 LUGLIO: MARY J. BLIGE. e JOHN LEGEND. Nella loro Unica data italiana. Suoneranno con la loro band e la Independence Orchestra (oltre 100 musicisti diretti dal M° Paolo Vivaldi)

8 LUGLIO: 50 CENT. Unica data italiana. Suonerà con la sua band e la Independence Orchestra (oltre 100 musicisti diretti dal M° Paolo Vivaldi)

Domenica 6 luglio, Piazza del Plebiscito ospiterà due concerti straordinari. Mary J. Blige, una delle voci più amate e iconiche del soul e dell’R&B mondiale, per la sua unica data italiana. Accompagnata dalla sua band e dalla maestosa Independence Orchestra, Blige, vincitrice di 9 Grammy Awards, un Emmy e due nomination agli Oscar, porterà a Napoli il meglio del suo repertorio e della sua inconfondibile potenza interpretativa.

John Legend, cantautore, produttore e attivista tra i più stimati a livello globale, vincitore dell’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award). Anche Legend si esibirà con la Independence Orchestra, regalando al pubblico napoletano un set emozionante e raffinato.

Martedì 8 luglio, protagonista uno dei nomi più leggendari dell’hip hop internazionale: 50 Cent. Il rapper newyorkese ha scelto Napoli per il suo unico concerto in Italia, riconoscendo nella città partenopea l’energia, il carattere e l’identità culturale che meglio rispecchiano il messaggio del festival. Accompagnato dalla sua band e dalla spettacolare Independence Orchestra, formata da oltre 100 musicisti e diretta dal Maestro Paolo Vivaldi, 50 Cent porterà in scena i brani iconici di album che hanno segnato un’epoca, da “Get Rich or Die Tryin’” a “The Massacre”, in uno show inedito e sinfonico.

