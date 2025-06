L'evento ideato, scritto e diretto interamente dalla band si è tenuto l'1 e 2 giugno a Firenze

Si è concluso ieri El galactico festival dei BAUSTELLE per celebrare i 25 anni di carriera. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti è il primo festival ideato, scritto e diretto interamente dalla band e si è tenuto l’1 e 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine Ernesto de Pascale. Le due giornate – i cui biglietti sono interamente sold out – sono state l’occasione per celebrare la musica dal vivo, con un cast d’eccezione, ospiti a sorpresa e una scaletta unica per ciascuna giornata. L’idea di realizzare El galactico festival è nata dalla volontà di avere a che fare con due cose: il nuovo e l’ignoto. Niente revival, niente nostalgia: solo invenzione. El galactico Festival ha visto la riunione di artisti che credono nella musica live come forma di espressione e in quella popolare come forma sperimentale.

El galactico Festival, gli ospiti

L’1 giugno sono saliti sul palco del festival Emma Nolde, i Neoprimitivi, Matteo Bordone & Daniela Collu con un podcast live e infine Pierpaolo De Sanctis (Four Flies Records DJ Set). Ospiti a sorpresa del live dei Baustelle sono stati: i Post Nebbia con cui hanno eseguito ‘Piramide’ e I Cani per la prima esibizione live con ‘Nabucodonosor’. Il 2 giugno invece gli artisti presenti sono stati Marta Del Grandi, i Delicatoni, Stefano Nazzi e Bassolino per il dj Set. Sul palco i Baustelle sono stati raggiunti da Coca Puma, con cui hanno eseguito live ‘Tardi’, da Amalfitano con cui hanno cantato ‘Fosforo’ e da Irene Grandi per una performance sulle note di ‘Bruci la città’. El Galactico Festival – in collaborazione con il Post – è organizzato anche grazie al sostegno di Shaft. Radio Lungarno è Local Media Partner del Festival e Controradio è la Local Radio Partner.

Baustelle, il tour 2025

Per i Baustelle l’anno si concluderà con Pala 25, due date speciali nei palazzetti di Roma e Milano organizzate da Vivo Concerti. Appuntamento il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum. Queste due date di Milano e Roma saranno un momento importante per celebrare non solo i 25 anni di carriera ma anche per concludere un anno importante per la band, che con l’uscita dell’album ‘El Galactico’ (bmg) ha inaugurato un nuovo capitolo del suo percorso musicale. Dopo il Festival, i Baustelle proseguiranno il loro viaggio live con El galactico summer live, il tour estivo che porterà la band nei principali festival italiani. Il tour partirà il 24 giugno da Bologna (Sequoie Music Park c/o Parco Caserme Rosse) per poi proseguire il 2 luglio a Perugia (L’Umbria che spacca c/o Giardini del Frontone), il 4 luglio a Genova (Balena festival c/o Arena del Mare Porto Antico), il 6 luglio a Sesto Al Reghena (Pn, sexto ‘nplugged c/o Piazza Castello), l’8 luglio a Collegno (To, Flowers festival c/o Parco della Certosa), il 18 luglio a Sarzana (Sp, Moonland festival c/o Piazza Matteotti), il 10 agosto a Locorotondo (Ba, Locus festival c/o Masseria Ferragnano), il 12 agosto a Roccella Jonica (Rc, Teatro al Castello), il 16 agosto a Palermo (Dream pop fest c/o Teatro Di Verdura) e infine si concluderà il 5 settembre a Bellaria Igea Marina (RN, Beky Bay).

