E' stato un fondatore del gruppo. L'annuncio della sua scomparsa dato dalla band

Lutto nel mondo della musica italiana. “È con grande dolore” che i Planet Funk comunicano “la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni”. “Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile. About si unisce alla famiglia, agli amici e ai Planet Funk in questo momento di grande dolore”, si legge in un comunicato.

Nati nel 1999 dalla fusione di due formazioni, i Souled Out e i Kamasutra, i Planet Funk hanno esordito nel 2000 con la hit “Chase The Sun”, raggiungendo le vette delle classifiche di tutto il mondo e diventando in poco tempo una delle più importanti band del panorama elettro – dance italiano ed internazionale. Molteplici i brani di successo come “Who said”, “Paraffin” e “Inside all the People”, che hanno affermato la solida carriera del collettivo composto da Marco Baroni, Alex Neri e Domenico Canu, permettendo loro di raggiungere il successo straordinario che detengono da più di 20 anni. La band è tornata nel 2023 con i singoli ‘Any Given Day’ e The World’s End’.

