Il cantante lo ha registrato in Gallura

Esce venerdì 9 maggio ‘Ranch’, il nuovo album di Salmo, registrato in isolamento nella Gallura, in cui il rapper cantautore sardo si mette a nudo tra hip hop e canzone.

“Negli altri dischi ho guardato fuori dalla finestra, per questo ho guardato dentro. Non sono piú un ragazzino, ho 40 anni e a 40 anni devi capire chi sei, fare un’autoanalisi e a 40 anni penso sia l’etá giusta per farlo. ‘Ranch’ è proprio questo”, ha detto Salmo presentando il disco a Milano.

