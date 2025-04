ph bogdan 'chilldays' plakov

A sorpresa fuori il brano 'On fire'

Il nuovo album di Salmo ha già un titolo e una tracklist, e da oggi anche una data di uscita. ‘Ranch’ (Columbia Records/Sony Music Italy) vedrà la luce venerdì 9 maggio. Ma non è l’unica novità: l’opening track del disco, ‘On fire’, è da ora fuori su tutte le piattaforme digitali, un banger adrenalinico prodotto da Salmo, Low Kidd e Verano. Anche il video è da ora su YouTube. Diretto da Younuts! – Antonio Usbergo e Niccolò Celaia – e prodotto da Maestro, il videoclip di ‘On fire’ è un viaggio immersivo nell’immaginario di Ranch, con Salmo protagonista delle sequenze.

L’imminente uscita di ‘Ranch’ spezza l’attesa anche per l’appuntamento live, ‘Lebonski Park’, in scena il 6 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live. Un evento, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del concerto per trasformarsi in un’esperienza immersiva. I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata