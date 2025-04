Esce Joking il brano della cantante inglese da 80 milioni di streaming

Esce Joking (Time Records), il nuovo singolo di Lusaint che anticipa l’uscita del suo EP The

Apothecary. Dal 18 aprile si potrà ascoltare in tutto le radio. La cantante inglese da 80 milioni di

streaming e una delle artiste più promettenti del Regno Unito, torna con un brano inedito che segue il successo del singolo Neon Lights e il suo recente tour britannico completamente sold-out. Joking mette in mostra il lato più pop di Lusaint, con la sua voce dolce e potente, accompagnata da

ritmi di batteria irresistibili e chitarre dal suono elegante. Il brano racconta la storia di un amore al

quale la protagonista si aggrappa nonostante non senta essere più un amore giusto.

Così Lusaint sulla nuova canzone: “Joking parla delle parole non dette, dei momenti di dubbio, dell’afferrarsi a qualcosa perché familiare, anche quando senti di non essere riconosciuto come vorresti”.

Nata e cresciuta nella grande Manchester, Lusaint ha sempre considerato la carriera musicale un

sogno irraggiungibile. Eppure, nel 2024, ha sfatato questa convinzione, distinguendosi come una

delle più talentuose giovani protagoniste emergenti del panorama artistico britannico.

Ispirata dal jazz e dal blues della collezione di dischi dei suoi genitori, Lusaint ha iniziato la sua

carriera esibendosi nei bar e ristoranti locali con cover di Ella Fitzgerald e Nina Simone. Ma il vero

punto di svolta è arrivato nel 2019, quando la sua reinterpretazione di Don’t Let Go delle En Vogue

è stata trasmessa in un popolare show televisivo britannico, diventando la canzone più Shazamata

del Regno Unito in un solo giorno. Lusaint sarà in tour quest’estate aprendo i concerti di JP Cooper, Robert Plant e Michael Kiwanuka, oltre a partecipare a numerosi festival e ad esibirsi in un esclusivo concerto nel suggestivo Parco Archeologico di Paestum il 17 agosto.

